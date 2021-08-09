የአሸባሪው ህወሃትን የጥፋት እንቅስቃሴ ለማስቆም የውስጥ አንድነትን ማጠናከር ያስፈልጋል … የሃይማኖት አባቶችና አባገዳ

ሐዋሳ፣ ነሐሴ 03 ቀን 2013 (ኢዜአ) “የአሸባሪው ህወሓት ሀገር የማፍረስ የጥፋት እንቅስቃሴን ለማስቆም የውስጥ አንድነትን ማጠንከር ያስፈልጋል” ሲሉ የሃይማኖት አባቶችና አባገዳ አስታወቁ።
በአሁኑ ወቅት አሸባሪው ቡድን ዕድሜውን ለማራዘም በከፈተው ጦርነት ታዳጊ ህጻናትን ለጦርነት መማገዱን ኮንነዋል።
የአሸባሪውን የአጥፍቶ ጠፊ እንቅስቃሴ ለመግታት ሁሉም በአብሮነት ሊሰለፍ እንደሚገባ ኢዜአ ያነጋገራቸው የኃይማኖት አባቶችና አባገዳ ተናግረዋል።
በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሻሸመኔ ወረዳ ቤተ ክህነት ዋና ሥራ አስኪያጅ መላከ ህይወት ቀሲስ ተዋበ ተካ ሠላም በምንም ዋጋ የማይገዛ ውድ ሀብት በመሆኑ ሁሉም ሰላሙን አጥብቆ እንዲይዝ አመልክተዋል።
“መንግሥት የተናጠል የተኩስ አቁም ውሳኔ ቢያሳልፍም አሸባሪው ህወሓት አሻፈረኝ ብሎ የሚፈጽመው ወረራ የሚወገዝና ተቀባይነት የለውም” ብለዋል።
“ሌሎች የሚመሯት ሀገር አትኖርም” በሚል አስተሳሰብ ተነስቶ እያደረሰ ያለው ጥፋት በታሪክ ተጠያቂ እንደሚያደርግም ነው የገለጹት።
በተለይ ህፃናት፣ ሴቶችና በዕድሜ የገፉትን ጭምር አስገድዶ ለጦርነት በመማገድ እየፈጸመ ያለው አሰቃቂ ተግባር በሰውም በፈጣሪም ዘንድ የተጠላ መሆኑን አስረድተዋል።
“ከሰላም በተጻራሪ የቆመው ህወሓት ሀገር ለማፍረስ የጀመረውን እንቅስቃሴ አንድነትን አጠናክረን ማምከን አለብን” ብለዋል።
በሀገሪቱ ሰላም በዘላቂነት እንዲረጋገጥ ሁሉም ለሠላም ዘብ እንዲቆም መላከ ህይወት ቀሲስ ተዋበ ጥሪ አቅርበዋል።
“ስልጣን በመፈለግ ጠመንጃ ያነገበ አካል ከስልጣን በላይ ህዝብና ሀገር እንዳለ ሊገነዘብ ይገባል” ያሉት ደግሞ የምዕራብ አርሲ ዞን የእስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ሰብሳቢ ሼህ አብዱልሀኪም ሀጂ ሁሴን ናቸው።
ሁሉም ወገኖች ከጦርነት የሚገኝ ትርፍ ስለማይኖር ቆም ብለው በማሰላሰል የሠላምን መንገድ እንዲመርጡ ጠይቀዋል።
መንግስትም የሠላምን ጥሪ ካለመታከት ማቅረብ እንዳለበትም ነው ሼህ አብዱልሀኪም ያመለከቱት።
ህወሓት ህጻናትን አባብሎ ወደጦርነት የሚያስገባበት ስልት በፈጣሪም ዘንድ የሚያስጠይቅና ትውልድ አምካኝ ስለሆነ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ድርጊቱን በማውገዝ እንዲያስቆም የድርሻቸውን እንዲወጡም ጥሪ አቅርበዋል።
ሰላም እንዲሰፍን መቀሌ ድረስ በመሄድ ጥረት ያደረጉት የምዕራብ አርሲ ዞን የአባገዳ ምክር ቤት ሰብሳቢ አባገዳ ነጌሶ ገመቹ “ሠላም የሁሉም ነገር መሠረት በመሆኑ ለሰላም ቅድሚያ መስጠት ያስፈልጋል” ብለዋል።
የሽብር ቡድኑ ለሰላም የማይመች መሆኑንም መገንዘባቸውን አስታውሰዋል።
የሰላም ጠንቅ የሆነው የአሸባሪው ህወሓትን ሀገር የማፍረስ እንቅስቃሴ ለማስቆም የውስጥ አንድነትን ማጠናከር እንደሚያስፈልግ አስረድተዋል።
“የጥፋት ቡድኑ የራሱን ፍላጎት ለማሳካት ከመሯሯጥ ውጪ ለትግራይ ህዝብ ጥቅም የቆመ አይደለም” ብለዋል።
የትግራይ ህዝብ ይህንን ተረድቶ የአሸባሪው ህወሓት ሴራ እንዲመክን ከሌሎች ኢትዮጵያዊያን ጋር በመሰለፈ አንድነቱን እንዲያጠናክር ጥሪ አቅርበዋል።