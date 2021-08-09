ኢትዮጵያን የገጠማትን የህልውና አደጋ በድል እንድትሻገር ሁሉም የድርሻውን መወጣት አለበት

ነሐሴ 3/2013 (ኢዜአ) ኢትዮጵያን የገጠማትን የህልውና አደጋ በድል እንድትሻገር የሕይወት መስዋዕትነት ለሚከፍለው የመከላከያ ሠራዊት ሁሉም ድጋፍ ሊያደርግ እንደሚገባ ተገለጸ።
የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴርና ተጠሪ ተቋማት አመራርና ሠራተኞች ለመከላከያ ሠራዊት ያላቸውን አጋርነት ለመግለፅ ደም ለግሰዋል።
የሚኒስቴሩ ሠራተኞች የአንድ ወር ደመወዛቸውን ለመስጠት መወሰናቸውም ተገልጿል።
የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚንስትር ዴኤታ ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ እንደገለጹት፤ ኢትዮጵያ ከውጭና ከውስጥ የተቃጣባትን ጥቃት ለመመከት ርብርብ እየደረገች ነው።
የሚኒስቴሩና የተጠሪ ተቋማቱ ሠራተኞች ይህንን አገራዊ ጥረት ለመደገፍ ቁሳቁስን ጨምሮ የተለያዩ አስፈላጊ ድጋፎችን እያደረጉ መሆኑን ተናግረዋል።
በዩኒቨርስቲ ስር የሚገኙ ሆስፒታሎች ለተጎዱ የመከላከያ ሠራዊት አባላት የህክምና አገልግሎት እየሰጡ መሆናቸውን ሚኒስትር ዴኤታው ተናግረዋል።
የሚኒስቴሩ ሠራተኞች ለሠራዊቱ ያላቸው ድጋፍ ለመግለፅ የአንድ ወር ደመወዛቸውን ለመስጠት መወሰናቸውን ገልፀዋል።
ሠራተኞቹ ለመከላከያ ሠራዊቱ የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ የገለፁት ደግሞ የሚኒስቴር ፅህፈት ቤት ሃላፊ ፅጌረዳ ታደለ ናቸው።
ደም ሲለግሱ ያገኘናቸው የሚኒስቴሩ ሠራተኞች አቶ ይበልጣል አያሌውና አቶ ከበደ ግዛው ለሠራዊቱ የሚያደርጉትን ድጋፍ “እናጠናክራለን” ብለዋል።
ሠራተኞቹ ግንባር ድረስ በመሄድ ለመከላከያ ሠራዊት አጋርነታቸውን ለመግለፅ ዝግጁ መሆናቸውንም ተናግረዋል።
ኅብረተሰቡ ከሐሰተኛ መረጃ በመጠበቅ በአንድነት በመቆም ይህን ወቅት መሻገር እንዳለበት ገልፀዋል።
የተለያዩ ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቶች፣ ባለሃብቶችና ግለሰቦች ለአገር መከላከያ ሠራዊት ልዩ ልዩ ድጋፎችን እያደረጉ ነው።