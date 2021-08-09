ዩኒሴፍ በአፋር ክልል አሸባሪው ህወሃት በፈጸመው ጥቃት የሰው ህይወት መጥፋቱ አሳስቦታል

ነሐሴ 03 ቀን 2013 (ኢዜአ) ዩኒሴፍ በአፋር ክልል አሸባሪው ህወሃት በፈጸመው ጥቃት የሰው ህይወት መጥፋቱ እንዳሳሰበው አስታወቀ።
ዩኒሴፍ በትዊተር ገጹ እንዳስታወቀው 100 ህጻናትን ጨምሮ 200 ሰዎች በነበሩበት መጠለያ ጣቢያ በተፈጸመ ጥቃት መገደላቸው እንዳሳሰበው ገልጿል።ጥቃቱ በጤና ተቋምና በትምህርት ቤቶች ውስጥ ተጠልለው በነበሩ ቤተሰቦች ላይ መፈጸሙ እጅግ አሳሳቢ እንደሆነም አመልክቷል።
አሸባሪው ህወሃት በመንግስት የተወሰደውን የተናጠል የተኩስ አቁም ውሳኔ ባለመቀበል በአፋርና በአማራ ክልሎች ጥቃት እያደረሰ እንደሚገኝ ይታወቃል።በኢትዮጵያ ጉብኝት ያደረጉት የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት (ዩኤስኤይድ) ሃላፊ አምባሳደር ሳማንታ ፓወር የአሸባሪው ህወሃት እንቅስቃሴ እንደሚያሳስባቸው መግለጻቸው ይታወሳል።
የአፋር ክልል መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ አሸባሪው ቡድን ተፈናቃዮች ተጠልለው በሚገኙበት ትምህርት ቤቶችና የጤና ተቋማት ጥቃት ማድረሱን ቀደም ሲል አረጋግጧል።
የሕወሓት አሸባሪ ቡድን በአፋር ክልል በፈጸመው ጥቃት 107 ሕጻናትን ጨምሮ 240 ንጹሃን ዜጎች መገደላቸውን አልጀዚራን ጨምሮ የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን መዘገባቸው ይታወቃል።