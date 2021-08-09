ነሐሴ 3/2013 (ኢዜአ)”ለአገሩ ክብር ሕይወቱን የሚሰዋ ኩሩ ዜጋ ባለበት አገር ደሞዛችንን ለመስጠት ምንም አንሳሳም” ሲሉ የተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤት ሰራተኞች ተናገሩ።
በፕላንና ልማት ኮሚሽን ሰራተኞችና በስሩ የሚገኙት የማዕከላዊ ስታስቲክስ ኤጀንሲና የፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት ሰራተኞች የአንድ ወር ደሞዛቸውን ለመከላከያ ሰራዊት ለመስጠት ወስነዋል።
ሰራተኞቹ ደም ለመለገስና የተለያዩ ቁሳቁሶችን ለመስጠትም ተዘጋጅተዋል።
ሰራተኞቹ በግንባር ተሰልፎ ሕይወቱን እየገበረ ያለ ኢትዮጵያዊ ካለ፤ እነሱ ደምወዛቸውን ለመስጠት ምንም እንደማይሳሱ ነው የተናገሩት።
በአብዛኛው ሰው የኑሮ ጫና ቢኖርበትም አገር ተበትና ከማየት አሁን መቸገር ይሻላል የሚል እምነት እንዳላቸውም ሰራተኞቹ ገልጸዋል።
ለአገር ሉዓላዊነት ስጋት የሆነው አሸባሪ ቡድን እስከሚወገድ ድረስ በየትኛውም መልኩ ከሰራዊቱ ጎን እንደሚቆሙም አረጋግጠዋል።
የፕላንና ልማት ኮሚሽነሯ ዶክተር ፍጹም አስፋው፤ ሰራተኞቹ ድጋፉን ለማድረግ ያሳዩትን ተነሳሽነት አድንቀዋል።
ሰራተኞቹ ከደሞዝ ድጋፍ አልፎ ለአገር ሉዓላዊነት መከበር ግንባር ድረስ ለመዝመት ባሳዩት ቁርጠኝነትም ኩራት እንደተሰማቸው ገልጸዋል።
ሰራተኞቹ በየተመደቡበት የስራ መስክም ስኬት ለማምጣት ተጨማሪ ጊዜ ሰጥተው እየሰሩ መሆኑን ዶክተር ፍፁም ተናግረዋል።
ጦር ሜዳ ያለው በውጊያው ሲያሸንፍ ሰራተኞችም በየስራ መስኩ ተጨማሪ ጊዜ ሰጥተው በመስራት ውጤታማ መሆን ይኖርባቸዋል ብለዋል።
የመንግስት መስሪያ ቤት ሰራተኞች በተለያየ መልኩ ከአገር መከላከያ ጎን መሆናቸውን እያረጋገጡ ይገኛሉ።