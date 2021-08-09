በሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች የዲፕሎማቲክ ማዕከል ለማቋቋም እየተሰራ ነው

አዲስ አበባ፣ ነሃሴ 03/2013 (ኢዜአ) በሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች የዲፕሎማቲክ ማዕከል ለማቋቋም እየተሰራ መሆኑን የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ገለጸ።
በ2014 በጀት ዓመት የከፍተኛ ትምህርት ጥራትና አግባብነትን ማረጋገጥ የሚያስችሉ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑም ተገልጿል።
ሚኒስቴሩ ከተጠሪ ተቋማት ጋር በመሆን በ2014 እቅድ ላይ ተወያይቷል።
የሚኒስቴሩ የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር ወይዘሮ አመለወርቅ ሕዝቅኤል እንደተናገሩት በ2013 በጀት ዓመት የከፍተኛ ትምህርት ጥራትና አግባብነትን ማረጋገጥ የሚያስችሉ ተግባራት ተከናውነዋል።
የመምህራንን አቅም ለማጎልበት 5 ሺህ መምህራን በአገር በቀል የሶስተኛ ዲግሪ መርሃ ግብር መጀመራቸውን፤ ለመማር ማስተማር ሂደቱ በቂ የትምህርት ግብዓቶች ለማሟላት መሰራቱን አንስተዋል።
በከፍተኛ ትምህርት ተቋማትና የሙያ ማኅበራትን ያካተተ የከፍተኛ ትምህርት አግባብነት ጥራት ምክር ቤት መመስረቱም ለትምህርት ጥራትና አግባብነት ፋይዳ ያለው መሆኑን ተናግረዋል።
በተጨማሪም ዩኒቨርሲቲዎች በቴክኖሎጂ እንዲተሳሰሩ መደረጉን አብራርተዋል።
ዩኒቨርሲቲዎች በተደረገላቸው ልየታ መሰረት በምደባ ሳይሆን ተማሪዎችን ፈትነው ቅበላ ያደረጉ መኖራቸውንም ገልፀዋል።
የትምህርት ጥራትና አግባብነትን ለማረጋገጥ እየተከናወኑ ያሉ ተግባራት በ2014 በጀት ዓመትም ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ ነው ያስረዱት።
ሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች በሕዳሴ ግድብ ውሃ ሙሌት ዙሪያ ማኅበረሰቡን የማንቃት ስራ እየሰሩ መሆኑን የገለጹት ዳይሬክተሯ የዲፕሎማቲክ ማዕከል አቋቁመው መሰል ተግባራትን እንዲቀጥሉ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ጠቁመዋል።
ዩኒቨርሲቲዎች ኮቪድ-19ን ለመከላከል እየተደረገ የነበረውን ጥረት ለማገዝ ለይቶ ማቆያ ሆነው ከማገልገል ባሻገር የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭምብልና የንፅህና መጠበቂያ ሲያመርቱ መቆየታቸውን ገልፀዋል።
ወረርሽኙን የመከላከል ተግባራቱን አጠናክረው እንደሚቀጥሉም አክለዋል።