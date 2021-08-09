የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን አመራርና ሠራተኞች የኢትዮጵያን ሉአላዊነት ለማስጠበቅ ተዘጋጅተናል አሉ

አዲስ አበባ፣ ነሃሴ 03/2013 (ኢዜአ) የኢትዮጵያን ሉአላዊነትና አንድነት በማስጠበቅ ለትውልድ የማስተላለፍ ግዴታችንን ለመወጣት መዘጋጀታቸውን የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን አመራርና ሠራተኞች ገለጹ።
የተቋሙ አመራርና ሠራተኞቹ “ለመከላከያ ሠራዊታችን ደም በመለገስ አጋርነታችንን እንገልጻለን” በሚል መሪ ሐሳብ ደማቸው ለግሰዋል።
የኮርፖሬሽኑ ሥራ አስኪያጅ ረሻድ ከማል፤ አመራሩና ሰራተኛው ደም የለገሰው የአገር ሉዓላዊነትን ለማስጠበቅ የህይወት መስዋዕትነት እየከፈለ ለሚገኘው ሰራዊት አብሮነቱን ለማሳየት ነው ብለዋል።
የኮርፖሬሽኑ አመራርና ሠራተኞች የህግ ማስከበር ዘመቻው ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ለሠራዊቱ ድጋፍ እያደረጉ መሆኑንም ገልጸዋል።
የኮርፖሬሽኑ ሠራተኞች ” ለአገር ሉአላዊነትና ለህዝብ ሰላም የህይወት ዋጋ እየከፈለ ላለው ሰራዊት አክብሮታችን የላቀ ነው” ብለዋል።
ይህንንም ለመግለፅ በዛሬው እለት ደማችንን ለግሰናል ነው ያሉት።
አሸባሪው የሕወሓት ቡድን ኢትዮጵያን ለማፍረስ ከሚሰሩ አገራት ጋር በመተባበር እያካሄደ ያለውን ጦርነት ለመመከት ዝግጁ መሆናቸውንም ሰራተኞቹ አረጋግጠዋል።
በመሆኑም የኢትዮጵያን ሉአላዊነትና አንድነት በማስጠበቅ ለትውልድ የማስተላለፍ ግዴታችንን ለመወጣት ተዘጋጅተናል ብለዋል።
የኮርፖሬሽኑ አመራርና ሠራተኞች ቀደም ብለው ለሰራዊቱ የአንድ ወር ደመወዛቸውን ለመስጠት መወሰናቸው ይታወሳል።
አሸባሪው የህወሃት ቡድን የትግራይን ወሰን አልፎ በአማራና አፋር አዋሳኝ አካባቢዎች ጦርነት በመክፈት ዜጎችን በመግደልና በማፈናቀል ላይ ይገኛል።