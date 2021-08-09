የኮተቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችና የግቢው ማህበረሰብ አባላት አረንጓዴ አሻራቸውን አሳረፉ

አዲስ አበባ፣ነሃሴ 03/2013 (ኢዜአ) የኮተቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችና የግቢው ማህበረሰብ አባላት በጋራ በመሆን አረንጓዴ አሻራቸውን አሳርፈዋል።
የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር ብርሃነ መስቀል ጠና የዩኒቭርሲቲው ማህበረሰብ አባላት ባለፈው ዓመት በተካሄደው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ-ግብር ሃያ ሺህ ችግኞችን መትከላቸውን አስታውሰዋል።
በዘንድሮው መርሃ ግብርም በየካ ክፍለ ከተማ በመገኘት ሀገር በቀልና ለምግብነት የሚያገለግሉ አስር ሺህ ችግኞችን መትከላቸውን ገልጸዋል።።
ዩኒቨርሲቲው የተተከሉ ችግኞችን በቀጣይነት ለመንከባከብ ከየካ ክፍለ ከተማ አካባቢ ጥበቃና ተፋሰስ እንክብካቤ ጽህፈት ቤት ጋር ውል መግባቱንም ነው የገለጹት።
የኢትዮጵያን የደን ሽፋን በመጨመር ለተተኪው ትውልድ የማስተላለፉ ስራ የሁሉም ዜጋ ኃላፊነት መሆኑን ጠቅሰው፤ ከዚህ አንጻር ዩኒቨርሲቲው ችግኝ መትከል ብቻ ሳይሆን የተተከሉትን የመንከባከብ ኃላፊነቱን በአግባቡ ይወጣል ብለዋል።
የየካ ክፍለ ከተማ አካባቢ ጥበቃና ተፋሰስ እንክብካቤ ጽህፈት ቤት ባለሙያ ወይዘሮ ትዕግስት መኮንን በበኩላቸው ባለፈው ዓመት በክፍለ ከተማው የተተከሉ ችግኞች የጽድቀት መጠን 87 በመቶ መሆኑን ተናግረዋል።
በዘንድሮው ዓመት የአረንጓዴ አሻራ መርሃ-ግብር የሚሳተፉ ተቋማት የተከሏቸውን ችግኞች እንዲንከባከቡ ውል የማስገባት ስራ እየተከናወነ መሆኑንም ነው ያነሱት።
የአካባቢው ማህበረሰብ ተወካይ አቶ ወንድሙ ግዛው፤ ህብረተሰቡ በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ያሳየውን ተሳትፎ መንግስት በሚያደርጋቸው ሌሎች ሀገራዊ ጥሪዎች ላይ መድገም እንዳለበት ተናግረዋል።
“ችግኞችን መትከልና ዘረኝነትን ከኢትዮጵያ ላይ መንቀል የሁሉም ዜጋ ኃላፊነት መሆን ይገባል” ብለዋል።