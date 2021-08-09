ከስንቅ ዝግጅት በተጨማሪ ግንባር ድረስ ዘምተን አሸባሪውን ለመፋለም ተዘጋጅተናል

ፍቼ፤ ነሐሴ ዐ3/2ዐ13(ኢዜአ) ከስንቅ ዝግጅት በተጨማሪ ግንባር ድረስ ዘምተን ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጎን በመሰለፍ አሸባሪውን የትህነግ ቡድን ለመፋለም ተዘጋጅተናል ሲሉ በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን የፍቼ ከተማ ሴቶች አስታወቁ፡፡
በከተማዋ በስንቅ ዝግጅት ላይ እየተሳተፉ ካሉት መካከል የሴቶች ማህበር ሰብሳቢ ወይዘሮ አባይነሽ መንግስቱ ይገኙበታል፡፡
አባላትን በማስተባባር ከግማሽ ሚሊየን ብር በሚበልጥ ወጪ ዳቦ ቆሎና ቆሎ እያዘጋጁ መሆኑን ለኢዜአ ተናግረዋል፡፡
ለስንቅ ዝግጅቱ ከ1ዐሺህ በላይ ሴቶች በራሳቸው ተነሳሽነት ገንዘብ ከማዋጣት ጀምሮ በጉልበት በመሳተፍ ድጋፍ እያደረጉ መሆናቸውን አስረድተዋል፡፡
ከማህበሩ አባላት መካከል ወይዘሮ ብርሀኔ ደርቤ በሰጡት አስተያየት፤ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት በጉልበትና ገንዘባቸው ከሚያደርጉት በተጨማሪ በግንባር ተሰልፌ አሸባሪውን ቡድን ለመፋለም ዝግጁ ነኝ ብለዋል፡፡
እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ ታሪክ ጠላት ሲመጣ በጋራ መዝመት፣ ማበረታታትና በጦር ሜዳ የተጐዱ ወገኖችን በማከም ሴቶች ግንባር ቀደም ሚና እንደነበራቸው አውስተዋል፡፡
አሁንም ይኸንኑ አኩሪ ታሪክ በአሸባሪው ላይ ለመድገም በላቀ የሀገር ፍቅር ስሜት መነሳሳታቸውን ነው የተናገሩት።
ወይዘሮ አባይነሽ መንግስቱ በበኩላቸው፤ አሸባሪ ትህነግ የትግራይ ሕፃናትን ለጦርነት እንዲማግዱ ተጨማሪ እድል መስጠት የለብንም ብለዋል፡፡
መንግስት የሚያቀርበውን ጥሪ ተከትለው ግንባር ድረስ በመዝመት ከሰራዊቱ ጎን ተሰልፈው የቀደምት እናቶችን አኩሪ የድል ታሪክ ለመድገም እንደተዘጋጁ አስታውቀዋል፡፡
በሕልውናው ዘመቻ አሸባሪውን ቡድን መደምሰስ ብቻ ሳይሆን ሌሎች የኢትዮጵያን ጠላቶች አንገት ለማስደፋት በዚህ ታሪካዊ ወቅት ተጋሎ ማሸነፍና ለሀገር መሞት ክብር ነው ያሉት ደግሞ ወይዘሮ ፍቃዴ ጋረደው ናቸው።
የፍቼ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ አዝመራው አደሬ፤ የተደራጁ ሴቶች ለሀገር መከላከያ ሰራዊትና ፀጥታ ሀይል የሚያደርጉት ድጋፍ ከዚህ በበለጠ ተጠናክሮ እንዲቀጥል አስተዳደሩ እንደሚያግዝ አስታውቀዋል፡፡
ቀደም ሲልም በከተማው አስተዳደር አስተባባሪነት ነዋሪው ለሰራዊቱ ድጋፍ የሚውሉ በርካታ ሰንጋ በሬዎችና ሙክት በጐች አስተዋጽኦ ማደረጉን አስታውሰዋል፡፡