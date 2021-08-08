አገር የማዳን ዘመቻው በድል እስኪጠናቀቅ ድረስ የሚጠበቅብንን ድጋፍ እናደርጋለን — የሮቤ ከተማ ነዋሪዎች

ጎባ ነሐሴ 02/2013 (ኢዜአ) አገር የማዳን ዘመቻው በድል እስኪጠናቀቅ ድረስ የሚጠበቅብንን ድጋፍ እናደርጋለን ሲሉ የሮቤ ከተማና አካባቢዋ ነዋሪዎች ገለጹ።
የከተማው ወጣቶችና ነዋሪዎች “ደማችን ለመከላከያ ሰራዊታችን” በሚል መሪ ሀሳብ ደማቸውን በመለገስ የሰራዊቱ አጋርነታቸውን አሳይተዋል።
የአገር አርማ ለሆነው መከላከያ ሰራዊቱ እየተደረገ ባለው መርሃ ግብር ተሳታፊ ከነበሩት ነዋሪዎች መካከል ወጣት መስፍን አዱኛ እንዳለው የአገርን ሉዓላዊነት ለማስከበር እየተዋደቀ ላለው መከላከያ ሰራዊቱ ደሜን በመለገስ አጋርነቴን አሳያለሁ ብሏል።
ከደም ልገሳው በተጓዳኝ ሌሎች የአካባቢያቸውን ነዋሪዎች በማስተባበርና ገንዘብ በማሰባሰብ ስንቅ በማዘጋጀት ተግባር ላይ በግንባር ቀደምትነት በመሳተፍ ላይ መሁኑን የገለጸው ደግሞ ሌላው የሮቤ ከተማ ነዋሪ አቶ አበበ ከተማ ነው።
መንግስት ተገዶ የገባበት አገር የማዳን ዘመቻው በድል እስኪጠናቀቅ ድረስም የሚጠበቅባቸውን ሁለንተናዊ ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውንም ጨምረው ገልጿል አቶ አበበ።
ሌላዋ በደም ልገሳው ላይ የተሳተፉት ወይዘሮ አርፋሴ ዓለሙ አገራችን የገባችበትን ችግር ለመቀልበስ በአንድነትና በጀግንነት መንፈስ መንቀሳቀስ ብቸኛው አማራጭ ነው ይላሉ።
በአሸባሪው የህወሃት ቡድን የተደቀነብን የህልውና አደጋን ለመቀልበስ በግንባር ለዘመተው መከላከያ ሰራዊት ከደም ልገሳና ስንቅ ማዘጋጀት በተጓዳኝ ከወር ደሞዜ ለመለገስ ቁርጠኛ ነኝ ያሉት ደግሞ ሌላው የመርሃ ግብሩ ተሳታፊ የመንግስት ሰራተኛ አቶ ግርማ ከተማ ናቸው።
የሮቤ ከተማ ከንቲባ አቶ ገዛኸኝ በበኩላቸው አገር የማዳን ዘመቻው በድል እስኪጠናቀቅ ድረስ በከተማው ያለው የተለያየ የህብረተሰብ ክፍል ገንዘብ በማዋጣት፣ የእርድ ሰንጋዎችና በጎችን በመለገስና ስንቅ በማዘጋጀት አጋርነቱን እያሳየ ነው ብለዋል።
“ደማችን ለመከላከያ ሰራዊታችን” በሚል መሪ ሀሳብ ዛሬ የተካሄደው መርሃ ግብርም የዚሁ ጥረት አካል ነው ብለዋል ከንቲባው።
ከባሌ ሮቤ የመከላከያ ሰራዊቱን ለመቀላቀል የወሰኑ ወጣቶች በሁለት ዙር በአባ ገዳዎችና በሃይማኖት አባቶች ተመርቀው መሸኘታቸውን መዘገባችን ይታወሳል።