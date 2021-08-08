አገር አፍራሹን ትህነግ ለህግ ለማቅረብ በሚከናወኑ ተግባራት የድርሻችንን እንወጣለን –የድሬዳዋ ወጣቶች

ድሬዳዋ ሐምሌ 30/2013 (ኢዜአ) አገር አፍራሹን ትህነግ ለህግ ለማቅረብ በሚከናወኑ ተግባራት የድርሻችንን እንወጣለን ሲሉ በድሬዳዋ የበጎ ፍቋድ አገልግሎት እየሰጡ ያሉ የሰላም አምባሳደር ወጣቶች ገለጹ።
ወጣቶቹ ይህን ያሉት በድሬዳዋ በሚከናወኑ የተለያዩ የበጎ ፍቃድ ተግባራት እየተሳተፉ ባሉበት ወቅት ነው፡፡
የሰላም ሚኒስቴር ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የተመረቁ ተማሪዎችን በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች አሰማርቶ የበጎ ፍቃድ አገልግሎቶችን እንዲሰጡ እያደረገ ነው።
ወጣቶቹ ለ10 ወራት በሚሰጡት የበጎ ፈቃድ አገልግሎትም ህብረተሰቡን ተጠቃሚ የሚያደርጉ የተለያዩ ተግባራትን በማከናወን ላይ ናቸው።
በድሬዳዋ የተመደበችው ወጣት አለምነሽ ባዩ እሷና ጓደኞቿ ኢትዮጵያ የተገመደችበትን የተቀየጠ ማንነትና ህብረትን በድሬዳዋ በቀላሉ ለማየት መቿሏን ገልጻለች።
ይህን ማንነት ለማጠናከርና ለትውልዱ ለማስተላለፍ ጥሩ አጋጣሚ ማግኘታቸውን ተናግራ፣ ትህነግ ይህን የህዝብ አንድነት ለመናድ መነሳቱን ተናግራለች።
በህብረተሰቡ መካከል ያለውን ህብረት በመሸርሸር አገር ለመናድ በተነሳው ትህነግ ላይ መንግስት የጀመረውን እርምጃ እንደምትደግፍ ገልጻለች።
የጥፋት ቡድኑን አባላት ለህግ ለማቅረብ በሚከናወኑ ተግባራት ሃላፊነቷን ለመወጣት መዘጋጀቷንም ነው ወጣቷ የገለጸችው፡፡
መዝገበ ደስታ የተባለው ሌላው ወጣት በበኩሉ የአገራቸውን አንድነት፣ ሠላምና ልማት ለማስጠበቅ ኃላፊነታቸውን እየተወጡ መሆኑን ተናግሯል፡፡
በአሁኑ ወቅትም የአገርና የህዝብ ጠላት የሆነውን ሽብርተኛውን ትህነግ ለህግ ለማቅረብ በሚደረገው ጥረት በዕውቀትና በጉልበታቸው ሠራዊቱን ለመደገፍ መዘጋጀታቸውን አስታውቋል፡፡
“በድሬዳዋ ካለነው የበጎ ፍቃድ የልማት ተሳታፊ ወጣቶች 40 የምንሆነው ወደ ግንባር በመዝመት ጭምር ሠራዊቱን ለማገዝ ወስነናል” ብሏል ወጣቱ፡፡
“የተማረው ትውልድ ትህነግ ከሚነዛው አሉባልታና የሀሰት ፕሮፓጋንዳ ከመታቀብ ባለፈ እውነታውን ለዜጎች ማሳወቅና ማስረዳት አለበት” ያለቸው ደግሞ ወጣት አለሚቱ ረጋሳ ናት፡፡
ለድርድር ተገዥ ያልሆነውንና ሕጻናትን ለጦርነት በማሰለፍ እያስገደለ ያለውን ቡድን ለህግ በማቅረብ በኩል በውጭ የሚገኙ ሙሁራንም ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ጠይቃለች።
በድሬዳዋ የቀበሌ 09 የፀጥታ ዘርፍ ኃላፊ አቶ አብዲ ኢብራሒም በበኩላቸው፣ በሰላም ሚኒስቴር ድሬዳዋ የተመደቡ ወጣቶች በተለያዩ የልማት ተግባራት እየተሳተፉ መሆኑን ተናግረዋል።
“ወጣቶቹ በአካባቢ ጽዳት፣ የአረጋዊያን ቤቶችን በመጠገን እና በአረንጓዴ ልማት የችግኝ ተከላ ሥራዎች ላይ እያበረከቱት ያለው አስተዋጽኦ አበረታች ነው” ብለዋል፡፡
ከተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የመጡ ወጣቶች በመሆናቸው ከመጡበት አካባቢ የሚንፀባረቁ ማንነቶች፣ ባህሎችና ወጎችን ለድሬዳዋ ወጣቶች እያጋሩ መሆኑንም ገልጸዋል።
ይህም በቀጣይ ጠንካራ ሀገራዊ አንድነትና ህብረት ለመገንባት ለሚከናወኑ ሥራዎች ውጤታማነት አበርክቶው የጎላ መሆኑን ነው አቶ አብዲ ያስረዱት።