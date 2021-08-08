የኮሮና ወረርሽኝን የሚከላከሉ የጤና ባለሙያዎች የሃገር ባለውለታ ናቸው….ቱሪዝም ኢትዮጵያ

ደብረብርሃን ነሐሴ 2/2013 (ኢዜአ) የኮሮና ወረርሽኝ በሽታን በመካላከልና ሕሙማንን በማከም ጉልህ ድርሻ ለነበራቸዉ ለቅዱስ ጳዉሎስ ሆስፒታል የህክምና ባለሙያዎች ቱሪዝም ኢትዮጵያ እዉቅና ሰጠ።
ቱሪዝም ኢትዮጵያ ለህክምና ባለሙያዎቹ እዉቅና የሰጠዉ በሰሜን ሸዋ ዞን በአንኮበር ወረዳ በአጼ ምኒሊክ ቤተ መንግስትና ሌሎች የመስህብ ሃብቶችን በማስጎብኘት ነው።
የቱሪዝም ኢትዮጵያ ዋና ስራ አስፈፃሚ አቶ ስለሺ ግርማ በስነ-ስርዓቱ ላይ እንደገለጹት የእዉቅና አሰጣጡ ዓላማ የህክም ባለሙያዎች ሙያቸውን አክብረው ህብረተሰቡ እንዲያገለግሉ ተነሳሽነት ለመፍጠር ነው።
በተጨማሪም በአንኮበር ወረዳ የሚገኙ ታሪካዊና ተፈጥሮሯዊ የቱሪዝም መዳረሻዎችን በማስጎብኘት ለማስተዋወቅ ጭምር እንደሆነም ገልጸዋል።
የጤና ባለሙያዎቹ የኮሮና ወረርሽኙን ለመከላከል በግንባር ቀደምትነት ተሰልፈዉ ለማህበረሰብ ጤና አጠባበቅና ህሙማንን በማከም ላበረከቱት አስተዋጽኦ ምስጋና ይገባቸዋል ብለዋል።
ወደ ፊት የህክምና ባለሙያዎች የእረፍት ጊዜያቸዉን በመስእብ ስፍራዎች ጉብኝት አድርገዉ አእምሯቸዉን እንዲያደሱ ግንዛቤ ለመፍጠር ጭምር መሆኑን ተናግረዋል።
በቅዱስ ጳዉሎስ ሆስፒታል ዋና ፕረዚደንት ዶክተር ወንድም አገኝ ገዛኸኝ እንደገለጹት ሆስፒታሉ በኮሮና በሽታ የተያዙ የህብረተሰብ ክፍሎችን ህክምና እየሰጠ ይገኛል።
ቱሪዝም ኢትዮጵያ ለሆስፒታሉ ሰራተኞች ላዘጋጀዉ ጉብኝት እሳቸዉም ምስጋና አቅርበዉ የጤና ባለሙያዎች እንደዚህ ያሉ ተፈጥሮአዊ አካባቢዎችን መጎብኘታቸው የተጨናነቀ አእምሯቸውን ለማደስ ያስችላቸዋል።
ከዚህ በተጨማሪም ከተፈጥሮ ጋር ተዛምደው የሚኖሩ ማህበረሰቦች የጤና ሁኔታን በመዳሰስ ለጥናትና ምርምር ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር እንደሚያስችል አስገንዝበዋል።
በቀጣይም በበጎ ተግባር ህብረተሰባቸውን የሚያገለግሉ የሆስፒታሉ ሰራተኞች አካባቢዉን በመጎብኘት ሀገራቸዉን እንዲያዉቁ ይደረጋል ብለዋል።
በዚሁ የምስጋና ፕሮግራም ላይ ተሳታፊ የሆነዉ አርቲስት ደሳለኝ ሀይሉ በበኩሉ የጤና ባለሙያዎች ለኮሮና ታማሚዎች ህክምናና እንክብካቤ ላይ ሲዋደቁ አካባቢያቸዉን የመጎብኘት እንድላቸዉ ዝቅተኛ ነዉ።
ቱሪዝም ኢትዮጵያ የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከል የህክምና ባለሙያዎች ላበረከቱት አስተዋጽኦ ታሪካዊና ተፈጥሯዊ የመስህብ ስፍራዎችን ማስጎብኘቱ ትልቅ ጥቅም እንዳለዉ ገልጿል።
በጉብኝቱ ስነስርዓት ላይም ከ100 በላይ ቁጥር ያላቸው የህከምና ባለሙያዎችና አርቲስቶች መሳተፋቸው ታውቋል።