የተጋረጠብንን የውስጥና የውጭ ፈተናዎችን መመከት የምንችለው በጋራ ስንቆም ነው – የዲላ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት

ዲላ፣ ነሐሴ 02 ቀን 2013 (ኢዜአ) “የተጋረጠብንን የውስጥና የውጭ ፈተና መመከት የምንችለው በጋራ ስንቆም ነው” ሲሉ የዲላ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ችሮታው አየለ ተናገሩ።
ዩኒቨርሲቲው በተለያዩ መርሃ ግብሮች በመጀመሪያና በሁለተኛ ዲግሪ ያሰለጠናቸውን 3 ሺህ 470 ተመሪዎች ዛሬ ሲያስመርቅ ፕሬዚዳንቱ እንዳሉት፤ የኢትዮጵያን የብልጽግና ጉዞ ለማደናቀፍ የውስጥና የውጭ አፍራሽ ሃይሎች ግንባር ፈጥረው እየሰሩ ነው።
በዚህ ረገድ ኢትዮጵያ የተጋረጠባትን ፈተና መመከት የሚቻለው በጋራ በመቆም እንደሆነ ገልጸው፤ ተመራቂ ተማሪዎች የበኩላቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል።
የዩኒቨርሲቲው የቦርድ ሰብሳቢ ዶክተር አዱኛ ደበላ በበኩላቸው ኢትዮጵያ በፈተና ውስጥ ሆና እንኳን ከልማቷ እንደማትደናቀፍ አስገንዝበዋል።
ተመራቂ ተማሪዎች አገራቸውንና ህዝባቸውን በታማኝነት ማገልገል እንዳለባቸው አስገንዝበዋል። ኢዜአ ያነጋገራቸው ተመራቂ ተማሪዎች በተማሩበት መስክ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለማቃለል የበኩላቸውን እንደሚወጡ አረጋግጠዋል።