የኢትዮጵያን አንድነትና ህልውና ለማረጋገጥ ማንኛውንም ዓይነት መስዋዕትነት እንከፍላለን

ነሀሴ 2/2013 (ኢዜአ) “ኢትዮጵያን አንድነትና ህልውና ለማስጠበቅ ማነኛውንም ዓይነት መሰዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ ነን” ሲሉ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ገለጹ።
የአዲስ አበባና በዙሪያዋ ያሉ የኦሮሚያ ልዩ ዞን ነዋሪዎች አሸባሪውን የህወሃት ቡድን የሚያወግዝና የመከላከያ ሰራዊቱን የሚደግፍ ሰልፍ በመስቀል አደባባይ አካሄደዋል።
የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ እንዳሉት፤ የሽብር ቡድኑ ላለፉት 40 ዓመታት ኢትዮጵያን ለማፍረስ ያልተሳካ ሙከራ አድርጓል።
የሽብር ቡድኑ አሁን ደግሞ የኢትዮጵያን መዳከም ለሚፈልጉ የውጭ ሃይሎች በመላላክ አገር የማፍረስ ሙከራ እያከናወነ መሆኑን ጠቅሰው፤ “ይህም ፈጽሞ አይሳካም” ነው ያሉት።
“አሸባሪው የህወሃት ቡድን ዳግም ኢትዮጵያዊነትን ዝቅ የሚያደርግበት እድል አክትሟል፤ የቡድኑ ቅዠት እውን እንዳይሆን መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ መሆናችንን ዛሬም እናረጋግጣለን” ነው ያሉት።
የመከላከያ ሰራዊት ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና ህልውና ለማስጠበቅ እየከፈለ ላለው መስዋዕትነትም ምስጋና አቅርበዋል።
“አንዳንድ የጃጁ ፖለቲከኞች የሽግግር መንግስት የመመስረት ቅዥት ውስጥ ገብተዋል” ያሉት አቶ ሽመልስ፤ በመጭው መስከረም በህዝብ የተመረጠው ፓርቲ አዲስ ጠንካራ መንግስት እንደሚያቋቁም አረጋግጠዋል።
ኢትዮጵያ ከዚህ በኋላ በሞግዚት አስተዳደር የምትመራበት ጊዜ እንደማይኖርም ነው የተናገሩት።
“ኢትዮጵያን ለማፈራረስ የከፋፈለህ ግዛ መርህ ሲከተል የነበረውን የሽብር ቡድን እስከ መጨረሻው እንታገላለን” ሲሉም መልዕክት አስተላልፈዋል።