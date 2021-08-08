ነሀሴ 2/2013 (ኢዜአ) የህወሃት አሸባሪ ቡድንን ከሞተበት ለማንሳት የሚያደረግ የውጭ ጣልቃ ገብነት ተቀባይነት የለውም ሲሉ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ገለጹ።
የአዲስ አበባና በዙሪያዋ ያሉ የኦሮሚያ ልዩ ዞን ነዋሪዎች አሸባሪውን የህወሃት ቡድን የሚያወግዝና የመከላከያ ሰራዊቱን የሚደግፍ ሰልፍ በመስቀል አደባባይ አካሄደዋል።
ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ኢትዮጵያዊያን የሀገራቸው ሉዓላዊነት ሲደፈር እንደብረት የጠነከረ አንድነት የሚያሰዩ ህዝቦች መሆናቸውን ተናግረዋል።
ከአዲስ አበባና በዙሪያዋ ያሉ የኦሮሚያ ልዩ ዞን ነዋሪዎች “በሰለፉ ያሳዩት አቋምም ይህንን የሚያመላክት ነው” ብለዋል።
ሰልፉ የአሸባሪው ህወሃትን ተንኮልና መሰሪ ሴራና በኢትዮጵያ ላይ የሚደረገውን ኢ-ፍትሃዊ ጣልቃ ገብነት የሚቃወም ድምጽ መሆኑን ገልጸዋል።
“ጀግኖች አባቶቻችን በደምና በአጥንታቸው ነፃነቷን አስጠብቀው ያስረከቡንን ሀገር የእኛ ትውልድም ከፍ አድርጎ ያስቀጥላል እንጂ ከቶ አይንበረከክም ነው” ያሉት።
ሰልፉ ለሀገራቸን እስከ ህይወት መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ መሆናችንን ያመላከተ ነው ብለዋል።
“ኢትዮጵያውያን ለሰላም ቅድሚያ ይሰጣሉ” ያሉት ምክትል ከንቲባዋ፤ አሸባሪው ህወሃት ግን ይህን የሰላም አማራጭ ወደ ጎን በመተው በሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ ክህደት መፈጸሙን ተናግረዋል።
በዚህም መንግስት ተገዶ ወደ ጦርነት መግባቱን አስታውሰዋል።
መንግስት የትግራይ ክልል የሰብዓዊ ድጋፍ ተደራሽ እንዲሆን በማሰብ የተናጥል ተኩስ አቁም ቢያውጅም፤ የሽብር ቡድኑ ህጻናትን በጦርነት በማሰለፍ ጭምር ኢትዮጵያን የማፍረስ ትንኮሳ እያደረገ መሆኑንም አንስተዋል።
የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የአሸባሪ ቡድኑ እያከናወነ ያለውን የጥፋት ስራ አይተው እንዳላዩ እያለፉት መሆኑንም ነው የጠቀሱት።
በመሆኑም አንዳንድ ምዕራባውያንና የምዕራባውያን መገናኛ ብዙሃን ተቋማት ኢትዮጵያውያን በህይወት መስዋዕትነት ታግለው የጣሉትን የህወሃት አሸባሪ ቡድን ከሞተበት ለማንሳት የሚያደርጉት ጥረት ተቀባይነት እንደሌለውም ምክትል ከንቲባዋ ተናግረዋል።