በአማራ ክልል ጥቁር አፈርን በማጠንፈፍ ከ226 ሺህ በላይ ሄክታር መሬት በዘር ተሸፈነ

ባህርዳር ነሐሴ1/2013 (ኢዜአ) በአማራ ክልል የግብርና ምርታማነትን ለማሳደግ ጥቁር አፈርን በማጠንፈፍ ከ226 ሺህ በላይ ሄክታር መሬት በዘር መሸፈኑን የክልሉ ግብርና ቢሮ አስታወቀ።
በክልሉ በ2013/14 ምርት ዘመን ጥቁር አፈር በማጠንፈፍ ለማልማት ከታቀደው 400 ሺህ ሄክታር መሬት ውስጥ መሆኑ ተመልክቷል።
የቢሮው የአፈር ለምነት ባለሙያ አቶ አብዮት መኮንን ለኢዜአ እንዳስረዱት መሬቱ በገብስ፣ ስንዴ፣ ማሽላ፣ ቦሎቄ፣ ጤፍና ሌሎች ሰብሎች ዘር ተሸፍኗል።
በልማቱ 356 ሺህ አርሶ አደሮች በመሳተፍ አይባርና ቢቢኤም ተብለው በሚጠሩ የተሻሻሉ የእርሻ ማረሻ መሳሪያዎች በመታገዝ መሳተፋቸውን አስረድተዋል።
በታቀደው መሰረት ከሚለማው መሬት 9 ነጥብ 6 ሚሊዮን ኩንታል ምርት እንደሚጠበቅ ባለሙያው ገልጸዋል።
በባህርዳር ዙሪያ ወረዳ የተንታ ላጉና ቀበሌ አርሶ አደር ወርቁ አስማረ ፤በጥቁር አፈር የተሸፈነ ግማሽ ሄክታር መሬት አጠንፍፈው በጤፍ ዘር መሸፈናቸውን ተናግረዋል።
መሬቱን የምርት ማሳደጊያ ግብዓቶች ተጠቅሜ በዘር በመሸፈኔ ካለፉት ዓመታት የተሻለ ምርት እጠብቃለሁ ብለዋል።
ሩብ ሄክታር በጥቁር አፈር የተሸፈነ መሬታቸውን አጠንፍፈው በዘር በመሸፈን ሰብሉን እየተንከባከቡ መሆናቸውን የተናገሩት ደግሞ በወረዳው የይጎማ ሁለቱ ቀበሌ አርሶ አደር አደባባይ ሰማ ናቸው።
በአማራ ክልል በ2012/2013 የምርት ዘመን በዘመናዊና ባህላዊ ዘዴዎች ተጠንፍፎ ከለማው 353 ሺህ ሄክታር መሬት ከ8 ሚሊዮን ኩንታል የሚበልጥ ምርት መሰብሰቡን ከግብርና ቢሮው የተገኘው መረጃ ያመለክታል።