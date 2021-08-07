በአረቡ ዓለም ስለህዳሴ ግድብ ለሚሟገቱት አቶ ዛሒድ ዘይዳን አል-ሐረሪ በሀረሪ ክልል የእውቅና እና የምስጋና መርሃ ግብር ተካሄደ

ሐረር፤ ነሐሴ 1/2013 (ኢዜአ) በዓለም መድረክ ስለታላቁ ህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያንና የኢትዮጵያውያንን አቋሞች በተለያዩ አለም አቀፍ ሚዲያዎች በማንጸባረቅ የሚታወቁት የዓረብ ሃገራት ግንኙነት ተመራማሪ እና ተንታኝ ዛሒድ ዘይዳን አል-ሀረሪ በሀረሪ ክልል የእውቅና እና የምስጋና መርሃ-ግብር ተካሄደ።
በመርሃ-ግብሩ ላይ የተገኙት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ እንዳሉት ታታሪነትና ጀግንነት በጦር ሜዳ ብቻ ሳይሆን በሀገር ፍቅር ስሜት ህዝብንና ሀገርን በሚጠቅሙ ጉዳዮች ላይ አስተዋፅኦ ማበርከትም ነው፡፡
“ከዚህ አንፃርም አቶ ዛይድ ዘይዳን አል-ሐረሪም ሀገር ወዳድነቱን በተግባር እያሳየ ይገኛል” ብለዋል።
“የታላቁ የህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት እንዳይጠናቀቅ እና ሀገራችን ከድህነት እንዳትወጣ በተለያዩ የውጪ ሃይሎች እየተደረጉ ያሉ ጫናዎችን ለመመከት በራስ ተነሳሽነት በዲፕሎማሲና ኮሙዩኒኬሽን ዘርፍ ከፍተኛ አስተዋፅኦ እያበረከተ ይገኛል” ብለዋል፡፡
በተለይም ታላቁ የህዳሴ ግድብን በተመለከተ በአረብኛ ቋንቋ የሚሰራጩ የተዛቡ መረጃዎችን ከማክሸፍ አንፃር በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን በመቅረብ እንዲስተካከሉና የአረቡ አለም ትክክለኛ መረጃ እንዲኖረው ለማድረግ ከፍተኛ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው ብለውታል።
“በመሆኑም በታላቅ ፍቅርና ቆራጥነት ለሀገርና ለህዝብ መታገል እንዲሁም ለእውነትና ለፍትህ መቆም ክብር ነው” ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ ለዚህም በክልሉ ህዝብና መንግስት ስም ምስጋና አቅርበዋል፡፡
የአረብ ሀገራት ግንኙነት ተመራማሪና ተንታኝ አቶ ዛይድ ዘይዳን አል-ሐረሪ በመድረኩ ላይ ባደረጉት ንግግር “ሀገሬን እና ህዝቤን እወዳለሁ ፤ ባለኝ ክህሎትና እውቀት ሀገሬን ለማገልገል ዝግጁ ነኝ” ብለዋል።
እያከናወኑት ባለው ተግባርም በርካታ ጫናዎችና ማስፈራራት ሲደርስባቸው መቆየቱን አንስተው ሆኖም ግን ለሀገርና ለህዝብ ሲሉ መስዋዕትነት ለመክፈል በመዘጋጀት በስራቸውን በቁርጠኝነት እየተንቀሳቀሱ መሆኑን ጠቁመዋል፡፡
በቀጣይም ኢትዮጵያንና ታላቁ የህዳሴ ግድብን በሚመለከት የተዛቡ መረጃዎችንና አመለካከቶችን ለማስተካከል እያደረጉት ያለውን ተግባር አጠናክረው እንደሚቀጥሉ አረጋግጠዋል።
የክልሉ መንግስትና ህዝብም እያከናወኑት ባለው ተግባር ድጋፍ ሲያደረግላቸው መቆየቱንም ጠቅሰዋል።
በምስጋናና እውቅና መድረኩ ላይ የተገኙ የክልሉ ነዋሪዎችም አቶ ዛሒድ እያከናወነ ለሚገኘው ተግባር አድናቆታቸውን በመግለፅ በቀጣይም ሀገርን በመወከል ለሚያደርገው ትግል ከጎኑ እንደሚቆሙ አረጋግጠዋል፡፡
በምስጋናና የእውቅና ምስክር ወረቀት አሰጣጥ በመድረኩ ላይ የክልሉን ርዕሰ መስተዳድር ጨምሮ የክልሉ ከፍተኛ የስራ ሃላፊዎች፣ የሀይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች እንዲሁም የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ተገኝተዋል፡፡