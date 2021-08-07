የአዲስ አበባ ከተማ የህዝብ ቤተ -መፅሃፍት ፕሮጀክት ግንባታ 96 በመቶ ደርሷል

አዲስ አበባ፤ ነሀሴ 01 ቀን 2013 (ኢዜአ) የአዲስ አበባ ከተማ የህዝብ ቤተ -መፅሃፍት ፕሮጀክት ግንባታ 96 በመቶ መድረሱን የከተማ አስተዳደሩ የትላልቅ ፕሮጀክቶች ግንባታ ጽህፈት ቤት አስታወቀ።
የቤተ መጽሐፍቱ መገንባት ተማሪዎች የንባብ ባህላቸው እንዲዳብር ትልቅ ፋይዳ አለው።
በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የትላልቅ ፕሮጀክቶች ግንባታ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ኢንጂነር ሽመልስ እሸቱ፤ የዘመናዊው ቤተ መጽሃፍት ግንባታ ሲጠናቀቅ ለከተማዋ ነዋሪዎችና የድፕሎማቲክ ማህበረሰቡም ጭምር አገልግሎት መስጠት የሚያስችል ነው።
ቤተ መፅሃፍቱ ከአንድ ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ እየተገነባ ሲሆን አሁን ላይ አፈፃፀሙ 96 በመቶ መድረሱን ገልጸዋል።
በቅርቡም ግንባታው ሙሉ ለሙሉ ተጠናቅቆ አገልግሎት መስጠት እንደሚጀምር ኢንጂነር ሽመልስ ተናግረዋል።
በ19 ሺህ ካሬ ሜትር መሬት ላይ ያረፈው ግዙፉና ዘመናዊው ቤተ መፅሃፍት በአንድ ጊዜ ከ2 ሺህ በላይ ተገልጋዮችን ማስተናገድ የሚችል ሲሆን 113 መኪኖችም በዚሁ ስፍራ መቆሚያ ያገኛሉ።
ቤተ-መፅሀፍቱ የዲጂታል ላይብራሪና የማኑዋል አገልግሎት መስጠት የሚችል መሆኑም ተገልጿል።
የቤተ-መፅሐፍቱ ግንባታ ”ቫርኔሮ” በተሰኘ ዓለም አቀፍ የግንባታ ተቋራጭና ኬቲውን በተባለ ሀገር በቀል አማካሪ ድርጅት እየተከናወነ ይገኛል።
የአዲስ አበባ ከተማ ወጣቶች ማህበር ፕሬዝዳንት ገዛኸኝ ገብረማርያም፤ የቤተ-መጻሐፍቱ መገንባት በተለየም ወጣቶችን በሰፊው ተጠቃሚ ያደርጋል፤ በሰዎች ዘንድ የንባብ ባህል እንዲያድግም ጉልህ ሚና ይኖረዋል ብለዋል።
ቤተ መጸሐፍቱ በውስጡ የመኪና ማቆሚያ ፤የጥናትና የመወያያ ክፍሎች፣ አስተዳደራዊ ጉዳዮች የሚከናወንባቸው ቦታዎች፣ አንፊ ቴአትርና የካፌ አገልግሎቶች ይኖሩታል።
የኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ መሰረተ-ልማት የተሟላለት፣ ምቹና ውብ መናፈሻ፣ የህፃናት ማቆያ፣ የተለያዩ የሱቅ አገልግሎቶች እና ሌሎችም አገልግሎቶችን ያካተተ ግዙፍ ፕሮጀክት ነው፡፡