ምሩቃን የሰላም ተምሳሌት በመሆን ሀገራቸውን በታማኝነት እንዲያገለግሉ ጥሪ ቀረበ

ሆሳዕና፤ ነሐሴ1/2013(ኢዜአ) ምሩቃን የሰላም፣ የአብሮነትና ልማት ተምሳሌት በመሆን ሀገራቸውን በታማኝነት እንዲያገለግሉ ጥሪ ቀረበ።
ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ዛሬ ተማሪዎችን ባስመረቀበት ወቅት በክብር እንግድነት የተገኙት የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ሙሉ ነጋ ባደረጉት ንግግር፤ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ከድህነትና ኋላ ቀርነት ለመላቀቅ የሚደረገውን ሀገራዊ ጥረት ለማገዝ የጎላ ሚና አላቸው ብለዋል፡፡
ሀገሪቱ የምትገኝበትን ነባሪያዊ ሁኔታ የሚለውጥ እዉቀትና ቴክኖሎጂ ከማስረጽ ባለፈ የዴሞክራሲ ማጎልበቻ ፣የአብሮነትና የመቻቻል እሴት የሚዳብርበት ተቋማት መሆናቸውን ጠቁመዋል፡፡
ሰላም ለሰው ልጆች መሰረታዊና አስፈላጊ መሆኑን ያመለከቱት ዶክተር ሙሉ፤ ሀገርን ለማፍረስ የሚጥሩ አካላትን በመቆጣጠር ህግ ለማስከበር የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የበኩላቸውን መወጣት እንደሚጠበቅባቸው አመልክተዋል።
ምሩቃን ወደ ማህበረሰባቸው በሚቀላቀሉበት ወቅት የሰላም ፣ የአንድነት ፣ የአብሮነትና የልማት ተምሳሌት በመሆን የቀሰሙትን እውቀት ስራ ላይ አውለው ህብረተሰቡን በታማኝነት እንዲያገለግሉ ጥሪ አቅርበዋል።
እንደ ሀገር ላጋጠሙ ችግሮች የመፍተሄ አካል መሆን እንዳለባቸውም አመልክተዋል፡፡
የዋቸሞ ዩኒቨርስቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሀብታሙ አበበ፤ ተመራቂዎች የመረዳዳትና መተሳሳብ እሴቶችን በማስቀጠል ለሀገር ሰላምና እድገት መረጋገጥ የበኩላቸውን እንዲወጡ መልዕክት አስተላልፈዋል።
በዩኒቨርሲቲው ኢንቫሮንሜንታል ሳይንስ ትምህርት ክፍል ከፍተኛ ነጥብ በማምጣት የዋንጫ ተሸላሚ የሆነው ተማሪ አበበ ታዘበ በሰጠው አስተያየት፤ ከተቋሙ ያገኘውን እውቀትና የአብሮነት እሴት አዳብሮ ለሚያገለግለው ማህበረሰብ ለማዳረስ እንደሚጥር ተናግሯል።
በተማረችበት የትምህርት መስክ ያገኘችውን እውቀትና ክህሎት በመጠቀም ማህበረሰቡን በታማኝነትና በቅንነት ለማገልገል መዘጋጀቷን የገለጸችው ደግሞ ከሜዲካል ላብራቶሪ ትምህርት ክፍል በከፍተኛ ማዕረግ የተመረቀችው ሀውልተ መሐመድ ናት፡፡
በተቋሙ ቆይታዋ ያገኘችውን የተለያዩ የባህል እሴቶችን ሌሎች በማካፈል ለሀገራዊ ሰላምና እድገት የበኩሏን አስተዋጽኦ እንደምታደርግ ተናግራለች፡፡
ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ዛሬ ያስመረቃቸው ለዘጠነኛ ጊዜ በተለያየ የትምህርት ዘርፎ ያሰለጠናቸው ከ3ሺህ 200 የሚበልጡ ተማሪዎችን ነው፡፡
ተቋሙ በአሁኑ ወቅትም ከ30 ሺህ በላይ ተማሪዎችን በመደበኛና ተከታታይ መርሃ ግብሮች እያስተማረ እንደሚገኝ በምረቃው ስነ-ስርዓት ተገልጿል፡፡