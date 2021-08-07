በአዲስ አበባ ለመከላከያ ሠራዊት ከ7 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ተደረገ

አዲስ አበባ ነሃሴ 01/2013(ኢዜአ) በአዲስ አበባ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ነዋሪዎች ለመከላከያ ሠራዊት ከ7 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ አደረጉ።
በክፍለ ከተማው የወረዳ አራት ነዋሪዎች ያደረጉት ድጋፉ በአይነትና በብር ሲሆን እናቶችም ለሠራዊቱ ስንቅም አዘጋጅተዋል።
ድጋፉ በብር 6 ሚሊዮን ሲሆን በአይነት ደግሞ 1 ነጥብ 2 ሚሊዮን እንደሆነ ተገልጿል።
የክፍለ ከተማው ዋና ሥራ አስፈጻሚ አቶ ጀማል ረዲ፣ የመከላከያ ሠራዊት የአገር ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ ሌት ከቀን ሲሰራ ኅዝቡ በደጀንነት አብሮት ሊቆም ይገባል ብለዋል።
በዚህም ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ለመከላከያ ሠራዊቱ ደጀን በመሆን ስንቅ በማዘጋጀትና ሠራዊቱን ከምን ጊዜው በላይ የማገዝ ሥራ እየሰራ እንዳሆነ ነው ያስረዱት።
በመሆኑም “ኢትዮጵያዊያን አሁን እንደ አገር የሚገጥሙንን ችግሮች ለመሻገር በጋራ የምንቆምበት ወቅት ነው” ብለዋል።
የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ዋና ሥራ አስፈጻሚ አቶ ታዬ ሽፈራው በበኩላቸው ድጋፉ ለሁለተኛ ጊዜ እየተደረገ መሆኑን አስታውሰዋል።
በዚህም 6 ሚሊዮን ብር እንዲሁም በአይነት የ1 ነጥብ 2 ሚሊዮን ብር ድጋፍ መሰብሰቡን ነው የገለጹት።
ያም ብቻ ሳይሆን የወረዳው ነዋሪዎች ሠራዊቱን በተለያየ መልክ ድጋፍ እያደረጉ መሆኑን ጠቁመዋል።
ለሠራዊቱ ስንቅ በማዘጋጀት እየተሳተፉ ያሉት የወረዳው ነዋሪዎች በበኩላቸው በአገር ህልውና የመጣውን አሸባሪ ቡድን ለማጥፋት ከሠራዊቱ ጎን እንቆማለን ብለዋል።
ለሠራዊቱ ደጀን በመሆን ስንቅ በማቀበልና ልጆቻቸውን ወደ ግንባር በመላክ ለአገር ሉዓላዊነት በጋራ ለመቆም ያላቸውን ቁርጠኝነት አረጋግጠዋል።
በዛሬው ዕለት ከቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 የተውጣጡ 35 ወጣቶች ለዘመቻ ወደ ግንባር ተሸኝተዋል።