ለሀገር ጥሪ ምላሽ ለመስጠት ዝግጁ ነን

ሐረር፤ ነሐሴ 1/ 2013(ኢዜአ) ለሀገር ጥሪ ምላሽ መስጠት ዝግጁ መሆናቸውን በምስራቅ ሐረርጌ የአወዳይ ከተማ ነዋሪዎች አስታወቁ።
የምሥራቅ ሐረርጌዋ አወዳይ በስፋቷ አነስ ያለች፣ በየዕለቱ በምታንቀሳቅሰው ንግድ እንቅስቃሴ ደግሞ ግዙፍ ሀብት የምታገለብጥ ከተማ ናት።
በአወዳይ 24 ሰዓት ስለሚሰራ ”ፀሐይ አትጠልቅም” ይባላል።ለዚህም ነው በኢትዮጵያ የተቋቋሙ ባንኮች በሙሉ ቅርንጫፎች በከተማዋ የከፈቱት።
አወዳይ ከለውጡ ወዲህ የሰላም መታጣት ችግር አገጥሟት የነበር ቢሆንም አሁን ግን ሰላሟን አስከብራ ለሌሎችም ሰላም የምትተጋና ሁሉም እንደ አቅም ሰርቶ የሚኖርባት ከተማ ሆናለች።
አሸባሪው የትህነግ ቡድን በኢትዮጵያ ላይ የተከፈተውን ጦርነት ወደ ሰላም ለመቀየር እየተጠየቀ ያለውን ዋጋ ለመክፈል ነዋሪዎቿ ዝግጁ መሆናቸውን ይገልጻሉ።
ነዋሪዎቹ፤ ለግዳጅ ዝግጁ ነን -ስንቁም፤ ደም ልገሳውም አይቋረጥም በማለት ለሀገራቸው ያላቸውን ፍቅር ለኢዜአ ተናግረዋል።
ከነዋሪዎቹ አንዷ ወይዘሮ ሰኪና አብዲ ”ሀገር ያለ እናትና ሀገር ያለ መከላከያ ሠራዊት ባዶ ናት፤ ስለዚህ ሁላችንም ባለንበት ቦታና በተቻለን ሁሉ ለሀገር ጥሪ ምላሽ መስጠት ይገባናል” ይላሉ።
እናት ልጇን ማስተማርና ለቁም ነገር ማድረስ የምትችለው ሀገር ሰላም ሲሆን ነው ያሉት ወይዘሮ ሰኪና፤ ሰላምን ለማስፈን መስዋዕትነት መክፈል አለብን ብለዋል።
”በሀገርና በእናት የሚጫወት እብድ ብቻ ነው” ያሉት አስተያየት ሰጪዋ፣ ወደ ግንባር በመሄድ ድጋፍ እንደሚያደርጉ አስታውቀዋል።
አቶ ያህያ መሐመድ ደግሞ ”ዳር ድንበርና ሕግን ለማስከበር ለሚታገለው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ደሜን ስለግስ በደስታ ነው፤ በአካልም ግንባር ድረስ በመሄድ ለመዋጋት ዝግጁ ነኝ” በማለት ለሀገራቸው ያላቸውን ፍቅር ገልጸዋል።
በከተማዋ የሚያደርጉትን ድጋፍ እንደሚያጠናክሩ አስታውቀዋል።
ለጀግናው ሠራዊት በጋራ ስንቅ እያዘጋጁ መሆናቸውን የሚናገሩት ደግሞ ወይዘሮ ተናኘ ቡልቻ ናቸው።
በከተማው ያገኘነውን ሰላም ለማሳጣት የሚጥሩ ሃይሎችን ለመፋለም መነሳታቸውንና የስንቅ ዝግጅቱም አይቋረጥም ሲሉም አክለዋል።
አቶ መሐመድ ቃሲም “ትልቁ ሀብቴ ደም በመሆኑ ዛሬ በደስታ እየለገስኩ ነው፤ መንግሥት ያቀረበውን ጥሪም ተቀብዬ ለመዋጋት ዝግጁ ነኝ” ብለዋል።
የምስራቅ ሐረርጌ ዞን ሴቶችና ህጻናት ጽህፈት ቤት ሃላፊና የዝግጅቱ አስተባባሪ ወይዘሮ አለይካ ነስረዲን እንዳመለከቱት፤ በዞኑ 24 ወረዳዎችና ከተሞች በራስ ተነሳሽነት የተዘጋጀ ስንቅ እየተሰናዳ ነው።