ኢትዮጵያን ለማዳን የትም፣ መቼም፣ በምንም ለመሰለፍ ተዘጋጅተናል- የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች

አዲስ አበባ ነሀሴ 01 ቀን 2013 (ኢዜአ) “ኢትዮጵያን ለማዳን የትም፣ መቼም በምንም ለመሰለፍ ተዘጋጅተናል” ሲሉ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ተናገሩ።
በህወሃት አሸባሪ ቡድን ኢትዮጵያ የገጠማትን የህልውና አደጋ ለመመከት በሚቻልበት ሁኔታ ላይ በማተኮር በኪነ-ጥበብ ባለሙያዎች የተዘጋጀ የጥበብ ዝግጅት በብሄራዊ ቴአትር ተካሂዷል።
በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች በሰጡት አስተያየት ከህወሃት አሸባሪ ቡድን የኢትዮጵያን ህልውና እንታደጋለን ብለዋል።
ኢትዮጵያን ለማዳን የትም፣ መቼም በምንም ለመሰለፍ ዝግጁ ነን ሲሉም አረጋግጠዋል።
ኢዜአ ካነጋገራቸው አርቲስቶች መካከል አርቲስት ዝናቡ ደምሴ፣ አርቲስት ዘለቀ ገሰሰ እና አርቲስት አለማየሁ ግዛው “አገራችን በፈለገችን ቦታ ሁሉ ለመሰለፍ ተዘጋጅተናል” ብለዋል።
ኢትዮጵያዊያን ከጥንት ጀምሮ አንድነታቸውን ጠብቀው ወራሪን በመመከት ይታወቃሉ ያሉት አርቲስቶቹ ይህንኑ ደማቅ ታሪክ ለማስቀጠል ሁላችንም ተነስተናል ነው ያሉት።
በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር ረዳት ፕሮፌሰር ነብዩ ባዬ፤ በመድረኩ ላይ ባደረጉት ንግግር ኢትዮጵያ በዘመኗ የገጠማትን ፈተናዎች ሁሉ ስትሻገር የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች አስተዋፆ ከፍተኛ እንደነበር ገልጸዋል።
ቆየት ካሉት ከያኒያን ፀጋዬ ግብረመድን፣ ገብረክርስቶስ ደስታ፣ ጥላሁን ገሰሰ መሐሙድ አህመድ እና ሌሎችም የነበራቸውን ሚና ለአብነት ጠቅሰዋል።
አሁንም ኢትዮጵያ በአሸባሪው ህወሃት የተደቀነባትን ፈተና ለማለፍ የጥበብ ሰዎች ድርሻ የላቀ መሆኑን ተናግረዋል።
የኢትዮጵያን ጥሪ ተቀብለው በተለያዬ ወታደራዊ ማሰልጠኛዎች የገቡ ወጣቶችን ለማበረታታት የጥበብ ዝግጅት ለማቅረብ አሁን የተዘጋጁ እንዳሉም ረዳት ፕሮፌሰር ነብዩ ገልጸዋል።
ወደ ግንባር በመሄድ ለሰራዊቱ ያላቸውን ደጀንነት ለማሳየትና የጥበብ ዝግጅት ማቅረብ ለሚፈልጉ ሁሉ
ከባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ጋር በመነጋገር ወደ ቦታው ሄደው ማቅረብ ይችላሉ ብለዋል።
የመከላከያ ሚኒስቴር የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ኮሎኔል ጌትነት አዳነ፤ “እኛ ኢትዮጵያውያን እያለን ኢትዮጵያ አትፈርስም” ብለዋል።
“ለኢትዮጵያ መሞት ክብር ነው” ያሉት ኮሎኔል ጌትነት አሁን እየተደረገ ባለው ጦርነት የምናሸንፈው “አሸባሪውን ህወሃት ብቻ ሳይሆን አብረው የጋለቡትን ወዳጆቹን ጭምር ነው” ብለዋል።
በመሆኑም “አሸባሪውን የህወሃት ቡድን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በመደምሰስ የኢትዮጵያን ልማት እናረጋግጣለን” ብለዋል።
ኢትዮጵያዊያን አሸባሪው ቡድን በማህበራዊ ሚዲያ እየነዛ ባለው የሀሰት ፕሮፓጋንዳ ሳይደናገሩ በጋራ እንዲፋለሙም ጥሪ አቅርበዋል።
የቀድሞ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ መኮንን የነበሩት ብርጋዴር ጄኔራል ተስፋዬ ሀብተማርያም፤ እያንዳንዳችን አገራችንን የመጠበቅ የዜግነት ግደታ አለብን ብለዋል።
ኢትዮጵያውያን የአባቶቻቸውን ወኔ ሰንቀው አገራቸውን ከአሸባሪው ለማዳን በጋራ እንዲዘምቱ ጥሪ አቅርበዋል።
“ኢትዮጵያን ለማዳን እዘምታለሁ፤የትም፣ መቼም በምንም!!” በሚል መሪ ሀሳብ በተከናወነው መርሃ ግብር በመድረኩ የሰርከስ ትርኢትን ጨምሮ የሙዚቃ፣ የግጥም እና የኮሜዲ ስራዎች ቀርበዋል።
በመርሃ ግብሩ ላይ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ሃላፊዎች፣ የመከላከያ ሰራዊት አመራሮችና አባላት፣ የተፎካካሪ ፓርቲ አመራሮች፣ የኪነ-ጥበብ ባለሙያዎች እና የጥበብ አፍቃሪዎች ተገኝተዋል።