ደማችን መተኪያ የሌለውን ህይወቱን እየሰጠ ላለው መከላከያ ሰራዊችን

አዳማ ሐምሌ 30/2013 (ኢዜአ) የሀገር መከላከያ ሰራዊት መተኪያ የሌለውን ህይወቱን በመስጠት የሀገርን ሉዓላዊነትና ዳር ድንበር እያስጠበቀ ያለ ሃይል በመሆኑ ደማችንን በመስጠት ድጋፋችንን እናሳያለን ሲሉ የሞጆ ከተማ ነዋሪዎች ገለፁ::
የሞጆ ከተማ የሴት አደረጃጀቶች ለሀገር መከላከያ ሠራዊት ስንቅ ከማዘጋጀት ባለፈ ህይወቱን ለሠጠን መከላከያ ሰራዊይ ደማችን እንሰጣለን በሚል መሪ ቃል ደም ለግሰዋል ።
የሞጆ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ መሰረት አሰፋ ለኢዜአ እንደገለፁት የከተማዋ ነዋሪዋች በመጀመሪያው የህግ ማስከበር ዘመቻ በእልህና በቁጭት ከመከላከያ ጎን መሰለፋቸው አስታውሰዋል፡፡
“አሸባሪው የህወሓት ቡድን ሀገር ለማፍረስ እየተፍጨረጨረ ነው” ያሉት ከንቲባዋ ይህን ለመመከት የከተማ መስተዳድሩ እስከ ግንባር ድረስ በመሄድ 150 ፍራሽና ሰንጋዎችን ድጋፍ ማድረጉን ገልፀዋል፡፡
ሁሉም የከተማዋ የሴት አደረጃጀቶች በራሳቸው ፍቃድ ስንቅ እያዘጋጁ ከመሆኑም ባለፈ ህይወት ለሰጠን መከላከያ ሰራዊታችን ደማችንን መስጠት አለብን ብለን ደም እየለገስን ነው” ብለዋል።
የማይተካውን ህይወት ለእኛ ለሰጠው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ደሜን እየሰጠሁ ነው ያሉት ደግሞ የከተማ ነዋሪ ወይዘሮ እድላም ገዳ ናቸው።
“እኔ የሚተካ ደም ነው ለመከላከያ የሰጠሁት” ያሉት ነዋሪዋ እነሱ የማይተካ ህይወታቸውን እየገበሩ የሀገር ሉዓላዊነትና ዳር ድንበር እያስከበሩ በመሆኑ ደም ከመስጠትና ስንቅ ከማዘጋጀት ጀምሮ በአስፈላጊው ነገር ሁሉ ከጎኑ እንቆማለን ብለዋል።
የኦሮሚያ ሴቶች ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ወይዘሮ አስካለ ለማ በበኩላቸው በክልሉ ሁሉም ወረዳዎችና ዞኖች ያሉ ሴት አደረጃጀቶች መከላከያ ሰራዊትን በሰው ሃይል ለማጠናከር እየተደረገ ባለው እንቅስቃሴ ንቁ ተሳታፊ እንዲሆኑ እየሰሩ መሆኑን ተናግረዋል።
በተለይ ሴት ወጣቶች በፍቃዳቸው ወደ መከላከያ እንዲቀላቀሉና ሀገር በማዳን ረገድ ሚናቸውን እንዲወጡ እየተሰራ መሆኑን ጠቅሰው “በዚህም በሺዎች የሚቆጠሩ ወጣት ሴቶች እየገቡ ነው” ብለዋል።
በተጨማሪም በሁሉም የክልሉ ወረዳዎችና ከተሞች ያሉ የሴት አደረጃጀቶች በፍቃደኝነት ለመከላከያ ስንቅ እያዘጋጁ መሆኑን ፕሬዘዳንቷ ተናግረዋል።
“በክልሉ ስንቅ ከማዘጋጀት ባለፈ ከ40 ሺህ ዩኒት በላይ ደም ለመከላከያ ሰራዊት ለመለገስ አቅደን ርብርብ እያደረግን ነው” ብለዋል።
የሞጆ ከተማ ሴቶች፣ ህፃናትና ወጣቶች ጽሕፈት ቤት ሃላፊ ወይዘሮ መዘምር መንገሻ እንዳሉት መከላከያ ሰራዊትን በሁሉም መስክ ለመደገፍ የሚደረገው ጥረት ተጠናክሮ ቀጥሏል።
ሴቶችንናሌላውንም ማህበረሰብ በማስተባበር ከስንቅ ዝግጅት ባሻገር ለመከላከያ የደም ልገሳ መርሀ ግብር በማዘጋጀት ተሳትፎ እያደረገ መሆኑንም አስረድተዋል።