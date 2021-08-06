የአካባቢያችንን ሰላም ከመጠበቅ ባለፈ ወደ ግንባር በመዝመት አሸባሪውን ቡድን ለመፋለም ተዘጋጅተናል

ባህር ዳር፤ ሐምሌ 30/2013 (ኢዜአ) የአካባቢያችንን ሰላም ከመጠበቅ ባለፈ ወደ ግንባር በመዝመት ኢትዮጵያን ለማፍረስ የተነሳውን አሸባሪውን ቡድን ለመፋለም ተዘጋጅተናል ሲሉ የባህር ዳር ወጣቶች አስታወቁ።
የባህር ዳር ከተማ ወጣቶች ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት የሆነው ወጣት ዘላለም ታከለ፤ የከተማዋ ወጣት በግንባር ላለው የመከላከያ ሠራዊት፣ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ደም በመለገስ ድጋፉን በተግባር ማሳየቱን ለኢዜአ ተናግሯል።
ወጣቶች ተደራጅተው የከተማውንና የአካባቢውን ሰላም ነቅተው እየጠበቁ መሆኑን አመልክቷል።
ወጣቱ ለ24 ሰዓት በሚያደርገው ጥበቃ የአሸባሪውን ተላላኪዎች ተከታትሎ የመለየትና የከተማዋን ሰላምና ደህንነት የማስጠበቅ ሥራውን ቀጥሏል ነው ያለው።
ወጣት ዘላለም በከተማዋ የሀሰት ፕሮፓጋንዳ በመንዛት ህዝቡን የሚረብሹ ሰዎችም ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ እየተሰራ ነው ብሏል።
የአካባቢያችንን ሰላም ከመጠበቅ ባለፈ በቀጣይም ወደግንባር በመዝመት ኢትዮጵያን ሊያፈርስ የተነሳውን ከሀዲ ቡድን ለመፋለም ተዘጋጅተናል ሲልም አስታውቋል።
ህይወቱን እየሰጠን ለሚገኘው ሠራዊት እኛም የኋላ ደጀን ሆነን ደም እየለገስን ነው ያለው ደግሞ የከተማዋ የሰላም አምባሳደር ወጣት ቤንጃሚን ወንዴ ነው።
የሀገር ሰላምና ደህንነትን ለማደፍረስ ጦርነት የከፈተውን አሸባሪው ቡድን አደብ ለማስገዛት በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያዊያን በጋራ የጀመሩትን ትግል እንዲያጠናክሩም ጠይቋል።
እሱን ጨምሮ የከተማዋ ወጣቶች ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በመቀናጀት አካባቢያቸውን ከሰርጎ ገቦች በመጠበቅ የሰላም አምባሳደር ሚናቸውን እየተወጡ ይገኛሉ ብሏል፡፡
“ሁሉም ለአካባቢው ሰላም ዘብ መቆም አለበት” ያለው ወጣት ቤንጃሚን፣ የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች በተለይ ወጣቱ ለደህንነት ስጋት ሊሆኑ ይችላሉ ብሎ የጠረጠረውን ሰዎችን ሲመለከት ይዞ ለፖሊስ ማስረከብ እንዳለበት አመልክቷል።
ያለመዘናጋት የአካባቢውንና የከተማዋን ሰላም ነቅቶ እንዲጠብቅም መልዕክት አስተላልፏል።
ወጣት ትግስት ተመስገን በበኩሏ፣ ጊዜው ለአፍታም የሚያዘናጋ ባለመሆኑ የአካባቢያችንና የከተማችን ሰላም እንዲጠበቅ ኃላፊነታችንን እየተወጣን እንገኛለን ብላለች።
አሸባሪው የህወጣት ቡድን ከእኩይ ተግባሩ እንደማይመለስ አሁን እየፈጸመ ያለው የጥፋት ተግባር ማሳያ መሆኑን ጠቁማ፣ አካባቢያቸው የጥፋት ተግባሩ ሰለባ እንዳይሆን ከሌሎች ወጣቶች ጋር በመሆን የጀመሩትን የጸጥታ ስራ ለማጠናከር እንደምትጥር አስታውቃለች።