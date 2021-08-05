የድሬዳዋ አስተዳደር ፖሊስ አባላት የትህነግ ርዝራዥ ለመደምሰስ በሚካሄደው ትግል ለመሳተፍ ዝግጁ ነን አሉ

ድሬዳዋ ፤ ሐምሌ 29/2013(ኢዜአ)የድሬዳዋ አስተዳደር ፖሊስ አባላት የአካባቢያቸውን ሰላምን ከማስከበር ባሻገር አሸባሪውን የትህነግ ርዝራዥ ለመደምሰስ በሚካሄደው ትግል ለመሳተፍ ዝግጁ ነን አሉ፡፡
የአስተዳደሩ ፖሊስ አዲስ የደንብ ልብስ በማስመረቅ አገልግሎት ላይ እንዲውል ይፋ አድርጓል፡፡
በምረቃው ሥነ-ሥርዓት ላይ የተገኙት የድሬዳዋ ፖሊስ አባላት በሰጡት አስተያየት፤ ከነዋሪዎች ጋር በመቀናጀት የአካባቢውን ፀጥታ ከማስከበር ባሻገር፤ ጁንታውን ለመደምሰስ በሚደረገው እንቅስቃሴ ለመሳተፍ ዝግጁ መሆናቸውን አስታውቀዋል፡፡
ለ21 ዓመታት በፖሊስነት እንዳገለገሉ የተናገሩት ምክትል ኢንስፔክተር አሸብር አለማየሁ ”አሁን እንደ ባልደረቦቻችን ወደ ሰሜን ግንባር መጓዝና አሸባሪው ለህግ ማቅረብ እንፈልጋለን” ብለዋል፡፡
የድሬዳዋ ፖሊስ አባላት የአካባቢውን ሰላምና ፀጥታ ከማረጋገጥ ባለፈ ሀገር አፍራሹን የትህነግ ርዝራዥ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመደምሰስ በሚደረገው ተጋድሎ ውስጥ ለመሳተፍ በዝግጅት ላይ መሆናቸውን ያስታወቁት ደግሞ ዋና ሳጂን ሊበን አብዱልቃድር ናቸው፡፡
ከጠላቶች ጋር አብሮ ሀገር ለማፍረስ የሚጥረውና ህፃናትን በጦር ሜዳ የሚማግደውን አሸባሪ በዓለም አቀፍ ህግ መጠየቅ አለበት ብለዋል፡፡
የድሬዳዋ አስተዳደር ፖሊስ ኮሚሽነር ዓለሙ መግራ፤ የአስተዳደሩ ፖሊስ ለሀገር ሰላምና ፀጥታ ለኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ክብርና ልዕልና የትኛውንም መስዋትነት ለመክፈል ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል፡፡
የድሬዳዋ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አህመድ መሐመድ የደንብ ልብሱን ከመረቁ በኋላ እንደተናገሩት የአስተዳደሩ ፖሊስ የአካባቢውን ሰላምና ጸጥታ ከማስከበር ባሻገር አሸባሪውን በሕግ ለማቅረብ በሚደረገው እንቅስቃሴ ይሳተፋል፡፡
ለዚህም ልዩ ኃይሉን ወደ ግንባር በማዝመት የሕዝብና የወገን አለኝታነቱን እንዳረጋገጠ አስታውሰዋል፡፡
አዲሱ የፖሊስ የደንብ ልብስ በቀድሞው ስራ ላይ የነበረውን የጥራት ችግር የሚፈታና አባላቱን በሥራቸው እንደሚያነቃቃቸው አመልክተዋል፡፡