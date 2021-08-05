ዩኒቨርሲቲው የደን ሽፋናቸው የተራቆተ ሶስት ሐይቆችን በደን ለመሸፈን እየሰራ ነው

አዲስ አበባ፤ ሐምሌ 29 ቀን 2013 (ኢዜአ) የዋቸሞ የኒቨርሲቲ በሀዲያ ዞን ሲራሮ በደዋች ወረዳ የሚገኙ ሶስት ሐይቆችን በደን ለመሸፈን እየሰራ መሆኑን አስታውቋል።
የቡደመዳ፣ ጥዕሎ እና መጨፈራ ሐይቆች ከግማሽ ክፈለ ዘመን በፊት በደን ተሸፍነው የነበሩ ቢሆኑም አሁን ተራቁተዋል።
ዩኒቨርሲቲው ከሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር፣ ከአካባቢ፣ ደንና የአየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽንና ከሀዲያ ዞን ጋር በመሆን የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ በማከናወን በሐይቆቹ ዙሪያ 500 ሺህ ችግኞች ተክለዋል፡፡
ዩኒቨርሲቲው ችግር ፈቺ ምርምሮችን እያከናወነ እንደሚገኝና የአረንጓዴ ቱሪዝም አንዱ መሆኑን የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር ሀብታሙ አበበ ገልፀዋል፡፡
ከሀዲያ፣ ጠምባሮና አካባቢው ኅብረተሰቡ ጋር በመሆን አካባቢውን የማልማትና የማስተዋወቅ ስራዎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉም ተናግረዋል፡፡
በአገሪቷ የሚስተዋለውን የአካባቢ መራቆት፣ የተፈጥሮ ሀብት መመናመን ለመከላከል እንዲሁም የብዝሃ ሕይወት ሀብትን ለመጠበቅ፣ የውሃ ሃብትን ለማጎልበትና የሙቀት አማቂ ጋዞችን ልቀት በመቀነስ የመሬትን የማምረት አቅም ጠብቆ ለትውልድ ለማስተላለፍ መስራት እንደሚገባም አመልክተዋል።
እንደ ዶክተር ሀብታሙ ገለጻ ባለፉት ዓመታት በዞኑና በዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ የግብርና ምርምር ማዕከላት በተተከሉ ችግኞች በየንዑስ ተፋሰስ ልማት ተሰፋ ሰጪ ውጤት እየታየ መሆኑንና የዞኑን የደን ሽፋንም ወደ 14 በመቶ ማሳደጉን ገልጸዋል።
አረንጓዴ አሻራ ለማሳረፍ የተያዘው ቦታ በተለይም የቡደመዳ፣ የጥዕሎ እና የመጨፈራ ሐይቆች ከ50 ዓመታት በፊት በደን የተሸፈኑ እንደነበሩ የአከባቢው ነዋሪ አባቶችና ታሪካዊ ሰነዶች ያስረዳሉ፡፡
የተራቆቱ አካባቢዎችና ተራሮችን ከጎርፍ አደጋ ለመከላከልና አረንጓዴነታቸውን ለማስጠበቅ ዩኒቨርሲቲው ከሚሰራቸው ሥራዎች የሾንቆላ ተራራና የሲራሮ ባደዋቾ ወረዳ መልሶ ማልማት ፕሮጀክቶች ማሳያዎች ናቸው፡፡
የዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ በዞኑ ከስድስት በላይ የምርምርና የቴክኖሎጂ ሽግግር ማዕከላትን በማደራጀት የደን፣ የፍራፍሬ፣ የመኖ ዛፍ እና ሌሎች ለምግብ ዋስትና አስተዋፅኦ ባላቸው የሰብልና የእንስሳት ዝርያዎች ላይ ምርምር እያካሄደ መሆኑ ተገልጿል።
በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብሩ የተሳተፉት የሠራተኛና ማኅበራዊ ጉዳይ ሚኒስትሯ ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ ለቱሪዝም ኢንዱስትሪው ጉልህ አስተዋጽኦ ያለውና ልዩ ጥበቃ ለሚያስፈልገው ተፈጥሮአዊ መስህብ ተገቢውን ትኩረት መስጠት እንደሚገባ ተናግረዋል።
በተራቆቱና በተጎዱ መሬቶች ላይ ዘርፋ ብዙ ጠቀሜታ ያላቸውን ዛፎች በመትከልና በመንከባከብ የአፈር መሸርሸርና የአካባቢ መራቆትን በጋራ መከላከል ያስፈልጋልም ብለዋል።
የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ሙሉ ነጋ በበኩላቸው ዩኒቨርሲቲዎች ከመማር ማስተማርና ከምርምር ስራዎች በተጨማሪ የማኅበረሰቡን ችግሮች የሚፈቱ ስራዎችን እየከወኑ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
‘ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ የተራቆቱ አካባቢዎችን በደን ለመሸፈን የጀመረው ስራ ማሳያ ነው’ ያሉት ዶክተሩ በአገር አቀፍ ደረጃው በተያዘው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የበኩሉን እየተወጣ ነው ብለዋል።
የአካባቢው ነዋሪዎችም ዩኒቨርሲቲው የተራቆተው አካባቢ እንዲያግም ለማድረግ የጀመረው ጥረት እንዳስደሰታቸውና እነርሱም ችግኞችን በመትከልና በመንከባከብ ደን ለማደረግ እንደሚጥሩ ገልፀዋል፡፡
ከነዋሪዎቹ መካከል አቶ ጊቾሬ አህመድ ቀድሞ ደን የነበረውና አሁን የተራቆተው መሬት መልሶ እንዲያግም የአካባቢው ነዋሪዎች ተግተን እንሰራለን ብለዋል፡፡