በጭሮ ከተማ አንዲት እናት አራት ህፃናትን በሰላም ተገላገሉ

ጭሮ፤ ሐምሌ 29/2013(ኢዜአ) በምዕራብ ሐረርጌ ዞን የጭሮ ከተማ ነዋሪ የሆኑት ወይዘሮ አፈሪያ ሸምሰዲን አራት ህፃናትን በሰላም ተገላገሉ።
ከህጻናቱ መካከል ሁለቱ ሴቶች ናቸው።
የጭሮ አጠቃላይ ሆስፒታል የፅንስና ማህፀን ስፔሻሊስት ዶክተር መሐመድ አህመድ ለኢዜአ እንዳሰታወቁት፤ አራት ህጻናትን በቀዶ ህክምና የተገላገሉት ወይዘሮ አፈሪያ ሸምሰዲን በጥሩ የጤና ሁኔታ ላይ ይገኛሉ።
አስፈላጊው ክትትል እየተደረገላት መሆኑን የተናገሩት ዶክተር መሐመድ፤ ህፃናቱ ማቆያ ክፍል በጥሩ ጤንነት ላይ ናቸው ብለዋል፡፡
በሆስፒታሉ ታሪክ አራት መንትያ ህፃናት መወለዳቸው የመጀመሪያው መሆኑንም አስታውቀዋል፡፡
የሆስፒታሉ የማዋለጃ ክፍል ኃላፊ አቶ አሸናፉ ጉዲሳ ፤ በሆስፒታላቸው አራት መንትዮችን በሰላም በመገላገላቸው እንደተደሰቱ ገልፀው እናቲቱ በክትትል ምርመራቸው ወቅት ሶስት ልጆችን መፀነሳቸው ብቻ ይታወቅ እንደ ነበር አስታውሰዋል።
ሲወለዱ አራት መሆናቸው እንዳስገረማቸው የተናገሩት ሃላፊው፤ ሆስፒታሉ ለህፃናቱ እና እናቲቱ አስፈላጊውን እገዛ ለማድረግ እየሰራ መሆኑንም አስረድተዋል፡፡
ወላዷ ወይዘሮ አፈሪያ ሸምሰዲንም ፤ የአሁኑ ወሊድ የመጀመሪያቸው መሆኑን ጠቅሰው፤ አራት ልጆችን በአንድ ጊዜ በማግኘታቸው መደሰታቸውን ገልጸዋል፡፡