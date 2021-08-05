የድሬዳዋ አስተዳደር አለ አግባብ የዋጋ ጭማሪ ያደረጉ 347 የንግድ ድርጅቶችና መጋዘኖችን አሸገ

ድሬዳዋ ፤ ሐምሌ 29/2013(ኢዜአ) የድሬዳዋ አስተዳደር በሸቀጦች ዋጋ ያልተገባ ዋጋ በመጨመር የኑሮ ውድነት እንዲፈጠር አድርገዋል ያላቸውን 347 የንግድ ደርጅቶችና መጋዘኖችን ማሸጉን አስታወቀ።
ከታሸጉት መካከል ባልተገባ መንገድ ሸቀጦች የተከማቸባቸው 11 መጋዘኖች ይገኙበታል፡፡
የድሬዳዋ አስተዳደር የንግድ፣ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ አቶ ከድር ጁሃር ለኢዜአ እንዳሉት፣ እንዲታሸጉ የተደረጉት የንግድ ድርጅቶችና መጋዘኖች የምግብ ሸቀጦች ሻጮችና አከፋፋይ የሆኑ ነጋዴዎች ንብረት ናቸው።
ያለምክንያት ዋጋ እየጨመሩ በሚገኙ ስግብግብ ነጋዴዎችን ስርዓት ለማሲያዝ ህግ የማስከበሩ ስራ እንደሚቀጥል አስታውቀዋል።
“ከወር በፊት 600 ብር ይሸጥ የነበረ አምስት ሊትር ፈሳሽ ዘይት በአሁኑ ወቅት 900 ብር የሚሸጡ እንዳሉ ተደርሶበታል” ሲሉ ጠቅሰዋል፡፡
በዜጎች ላይ የኑሮ ጫና እየፈጠሩ ያሉ ስግብግብ ነጋዴዎች በቀጣይ ካልታረሙ ንግድ ፍቃዳቸው እንደሚነጠቅ አመልክተዋል።
ያለአግባብ የምግብ ሸቀጦች የተከማቸባቸው 11 መጋዘኖችም መታሸጋቸውን ያስታወቁት የቢሮው ኃላፊ፤ዳቦ ቤቶች ትክክለኛ ግራምና ጥራቱን የጠበቀ ዳቦ ለህብረተሰቡ እንዲያቀርቡም አሳስበዋል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ ገበያውን ለማረጋጋት በሸማቾች ማህበራት በኩል ከተጎራባች አካባቢዎች የምርት አቅርቦት በብዛት ለማምጣት ጥረት እየተደረገ መሆኑን አስረድተዋል፡፡
ሀገር ያለችበትን ወቅታዊ ችግርን ተገን በማድረግ ያለአግባብ ዋጋ በመጨመር ህብረተሰቡን እያማረሩ ያሉ ነጋዴዎች ስርዓት እንዲይዙ አስጠንቅቀዋል።
የዋጋ ንረትን የሚፈጥሩ አካላትን ለመቆጣጠር ከፌደራልና ድሬዳዋ የፍትህና የፀጥታ አካላት፣ ጉምሩክ፣ ሴክተር መስሪያ ቤቶችና ቀበሌዎች የተውጣጡ አባላትን ያቀፈ ኮሚቴ ተዋቅሮ ወደ ስራ መገባቱንም አስታውቀዋል።
ጉዳዩን ለማስገንዘብም ከአስመጪዎችና ሌሎች ነጋዴዎች ጋር በመወያየት ኮሚቴው አቅጣጫ ማስቀመጡንም አቶ ከድር ጠቁመዋል።
ከድሬዳዋ ነዋሪዎች መካከል ወይዘሮ አለምነሽ ወንድሙ ” እርምጃው ቢዘገይም በዋጋ ንረት እየተማረረ ለሚገኘው ህብረተሰብ መፍትሄ ያመጣል” ብለዋል፡፡
ወይዘሮ አሻ ሐሰን በበኩላቸው፤ “አንዲት ካርቶን ፓስታ ከወር በፊት 550 ይሸጥ የነበረው በአሁኑ ወቅት 800 ብር ሆኗል፤ ነገ ደግሞ የሚሆነውን አናውቅም” ብለዋል።
ችግሩን የሚፈጥሩ ነጋዴዎችን ስርዓት ለማስያዝ እየተደረገ ያለው ጥረት እንዲቀጥልም ጠይቀዋል።
ከድሬዳዋ ነጋዴዎች መካከል ወጣት ሆደን አብደላ በሰጠችው አስተያየት፤ የመንግስት እርምጃ ትክክለኛ ግን የዘገየ መሆኑን ተናግራለች፡፡
”በደሃ ላይ ዋጋ መጨመር ያሳቅቃል፤ አሁን ባለንበት ወቅት ደግሞ ይህን ማድረግ ከባድ ጥፋት ነው” ብላለች፡፡
ትኩረት መደረግ ያለበት በቸርቻሪዎች ላይ ሳይሆን የችግሩ ምንጭ በሆኑት ጅምላ አከፋፋዮችና አስመጪዎች ላይ መሆኑን ጠቁማለች ፡፡
ሌላው ነጋዴ አቶ ፉአድ ከዲር በበኩላቸው፤ የዶላር ምንዛሬ በመጨመሩ አከፋፋዮች ሸቀጦችን በውድ ዋጋ እያቀረቡላቸው መሆኑን ተናግረዋል፡፡