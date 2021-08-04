በኢትዮጵያ ክብርና ብሔራዊ ጥቅም ላይ የሚመጣን አንታገስም

አዲስ አበባ፤ ሐምሌ 28/2013(ኢዜአ) በኢትዮጵያ ክብርና ብሔራዊ ጥቅም ላይ የሚመጣን ማንኛውንም እንቅስቃሴ እንደማይታገስ የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ኤጀንሲ አሳሰበ።
የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ኤጀንሲ ከተቋቋሙበት ዓላማ ውጭ የአገርን ጥቅም በሚጻረር መልኩ ሲንቀሳቀሱ ያገኛቸውን ሦስት ግብረ-ሰናይ ድርጅት ላይ እገዳ ጥሏል።
አንድ ግብረ-ሰናይ ድርጅት የአገሪቷን ሕግና ደንብ አክብሮ የኅብረተሰቡን ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጫና የሚያቃልሉ ሥራዎች ላይ በስፋት ይሳተፋል።
ግብረ ሰናይ ድርጅቶቹ የሚጠበቅባቸውን እያከናወኑ አለመሆኑን መንግስት በተደጋጋሚ ማስታወቁ ይታወሳል።
የስደተኞችና ከስደት ተመላሾች ኤጀንሲ ቀደም ብሎ ይሄንኑ በተመለከተ በሰጠው መግለጫ፤ ስደተኞችን ለማቋቋም በሚደረገው ጥረት አጋር አካላት የተፈለገውን ያህል እንደማይንቀሳቀሱ ማስታወቁ አይዘነጋም።
አጋር አካላቱ በሚፈለገው መጠን ስራቸውን እየሰሩ አለመሆናቸውንም ነው ያስታወቀው።
ተቋማቱ በገቡት የውል ስምምነት መሰረት የሚያሥፈልገውን ሁሉ እንዲያቀርቡም በማሳሰብ፤ ይህን ማድረግ ካልቻሉ ግን ህጋዊ እርምጃ እንደሚወሰድም ጠቁሞ ነበር።
የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ኤጀንሲ በተሰጠው ሥልጣን መሠረት ለድርጅቶቹ የሥራ ፍቃድ ይሰጣል፤ ሥራቸውንም በአግባቡ እየሰሩ መሆኑን ይከታተላል፣ ይቆጣጠራል።
ይህንንም ተከትሎ ኤጀንሲ ከተቋቋሙበት ዓላማ ውጭ የአገርን ጥቅም በሚጻረር መልኩ ሲንቀሳቀሱ ያገኛቸውን ሦስት ግብረ-ሰናይ ድርጅቶችን አግዷል።
ድርጅቶቹም ኤም ኤስ ኤፍ ሆላንድ፣ ኖርዊጂያን ሪፊዩጅ ካውንስልና ማክቶም ፋውንዴሽን ናቸው።
የኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ጂማ ዲልቦ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ ማንኛውም ግብረ ሰናይ ድርጅት ኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅምና ሉዓላዊነት ሊያከብር ይገባል።
ያም ሆኖ ሦስቱ ድርጅቶች ከዚህ በተቃራኒ አዋጁንም ሆነ የአገሪቷን ሉዓላዊነት በሚጥስ መልኩ ሲንቀሳቀሱ መገኘታቸውን ነው ያረጋገጡት።
ይህንንም ተከትሎ ድርጅቶቹም በኤጀንሲውና በሚመለከታቸው ሕጋዊ አካላት ፍቃድ ያልተሰጣቸው የመገናኛ መሣሪያዎችን ማስገባታቸውን ተናግረ፤ ሕጋዊ የሥራ ፍቃድ የሌላቸው የውጭ ዜጎችን “ሥራ እንዲሰሩ ማድረግ ይገኝበታል” ብለዋል።
በተጓዳኝም ከኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ጋር በተያያዘ ሐሰተኛ መረጃዎችን በተለያዩ የመገናኛ ዘዴዎች ሲያሰራጩ መገኘታቸውን ገልጸዋል።
በተጨማሪም በኢትዮጵያ ውስጥ የተለየ ዕውቀትና ክህሎት ያላቸው የውጭ አገር ዜጎች ብቻ ወደ አገር ውስጥ ገብተው እንዲሰሩ የሚፈቀድ ቢሆንም፤ ከዚህ በተቃራኒው የተለየ ዕውቀትና ክህሎት የሌላቸው የውጭ ዜጎች ያለምንም ፍቃድ እንዲሰሩ አድርገው መገኘታቸውን አስረድተዋል።
በሌላ በኩል በሕጋዊ መንገድ ወደ አገር ውስጥ ካስገባውና ለኤጀንሲው ካሳወቀው ዘጠኝ የሬድዮ የመገናኛ መሣሪያዎች ውጪ በርካታ መሣሪያዎች እንዳሉትና አሁን ላይ መሣሪያዎቹ የት እንዳሉ አለመታወቁ እገዳ እንዲጣልበት ካደረጉ ምክንያቶች ውስጥ መሆኑን አንስተዋል።
እንደ አቶ ጂማ ገለጻ፣ አገር በቀልም ሆነ የውጭ አገር ግብረ-ሰናይ ድርጅቶች ከፖለቲካ ወገንተኝነት ነጻ መሆን ይጠበቅበታል።
እንዲህ ዓይነት ዓላማ ያላቸው ድርጅቶች በኢትዮጵያ ሕግ የመገዛት ፍላጎት የሌላቸውና የአገሪቷን ሉዓላዊነት ለመገዳደር የሚሞክሩ መሆናቸውን የጠቆሙት ዋና ዳይሬከተሩ፤ ከድርጅቶቹ ፈቃድ እገዳና ስረዛ ባለፈ በሕግ እንዲጠየቁ ተጨማሪ ምርመራ እንደሚካሄድባቸው ገልጸዋል።
ዕርዳታና ድጋፍ የምፈለገው የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅምና ሉዓላዊነት ለማስከበር በመሆኑ ከዚህ የተለየ ዓላማ ያላቸው ድርጅቶችን መታገስ እንደማይቻል ነው የተናገሩት።
የስደተኞችና ከስደት ተመላሾች ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ተስፋሁን ጎበዛይ፤ በቅርቡ ሰብዓዊ ድርጅቶች በገቡት ውል መሰረት ሥራቸውን በአግባቡ ማከናወን እንዳለባቸው ማሳሰባቸው ይታወሳል።