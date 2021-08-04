በክልሉ የህብረተሰቡን ጤና በመጠበቅ አምራች ዜጋ በማፍራት በኩል ለውጥ እየመጣ ነው

ባሀር ዳር፤ ሐምሌ 28/2013 (ኢዜአ) በአማራ ክልል የህብረተሰብ ጤናን በመጠበቅና በመንከባከብ አምራች ዜጋ ለማፍራት የተከናወኑ ተግባራት አበረታች ለውጥ እያመጡ ነው።
የክልሉ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት “መረጃ ለትክክለኛ ውሳኔ” በሚል መሪ ሃሳብ ሁለተኛውን ዓመታዊ የምርምር ጉባኤውን ዛሬ በባህር ዳር ከተማ ማካሄድ ጀምሯል።
በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የክልሉ ማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪና የሠራተኛና ማህበራዊ ቢሮ ሃላፊ ዶክተር ሙሉነሽ አበበ በጉባኤው ላይ እንዳመለከቱት፤ በክልሉ ለጤናው ዘርፍ ትኩረት ሰጥቶ እየተሰራ ነው።
በዚህም በ2008 ዓ.ም በክልሉ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በማቋቋም በስፋት የሚስተዋሉና አዳዲስ የጤና ክስተቶችን የመለየትና የመከላከል ሥራ ሲከናወን መቆየቱን ተናግረዋል።
ኢንስቲትዩቱ መዋቅሩንና አሰራሩን በአጭር ጊዜ በማደራጀት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን በመከላከልና የተፈናቃዮችን የጤና አገልግሎት በማስተባበር በኩል ተጨባጭ ውጤት ማምጣቱንም ነው የተናገሩት።
“የህብረተሰቡን የጤና አደጋዎች በመከላከል፣ የጤና ምርምር ልማትን በማሻሻል፣ በሪፈራል የላቦራቶሪ ምርመራና ጥራትን በማጎልበት ጤናው የተጠበቀ አምራች የሰው ሃይል በማፍራት በኩል ለውጥ መጥቷል” ብለዋል።
በቀጣይም ተቋሙ የዓለም አቀፍ የጤና ደረጃን ያሟላ አገልግሎት ለመስጠት ሊንቀሳቀስ እንደሚገባ አመልክተዋል።
በተጨማሪ ተለዋዋጭ የሆነውን የጤና ችግር ለይቶ መፍትሄ በማስቀመጥና በተግባር ላይ ያተኮረ ምርምር በማካሄድ ላይ አተኩሮ እንዲሰራም አሳስበዋል።
“አሸባሪው ህወሓት በፈጸመው ወረራ የህልውና አደጋ ገጥሞናል” ያሉት ዶክተር ሙሉነሽ፣ የጥፋት ቡድኑን ለመደምሰስ እየተካሄደ ባለው ዘመቻ የጤናው ዘርፍ ባለሙያዎች በተለያየ መለክ እገዛ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል።
“በክልሉ በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን የጤና አገልግሎት እየተሻሻለ መጥቷል” ያሉት ደግሞ የአማራ ክልል ጤና ቢሮ ሃላፊ ዶክተር መልካሙ አብቴ ናቸው።
ለዚህም የጤና ተቋማትን ማስፋፋትና ደረጃቸውን የማሳደግ ሥራ መከናወኑ በምክንያትነት ጠቅሰዋል።
ያልተማከለ፣ ሁሉን አቀፍ፣ ፍትሃዊና ደረጃውን የጠበቀ የጤና አገልግሎትን ተደራሽ መደረጉም ለአገልግሎቱ መሻሻል ድርሻ እንዳለው ነው ያመለከቱት
በከልሉ የሚገኙ ሰባት ላቦራቶሪዎች ዓለም አቀፍ የጥራት ደረጃን በማሟላት ሙሉ እውቅና ማግኘት መቻላቸውን ዶክተር መልካሙ ጠቅሰዋል።
ቢሮው የአገልግሎት ጥራት ደረጃን ማሻሻል፣ የህክምና ቁሳቁስ ማቅረብ፣ የሰለጠነ የሰው ሃይል መመደብና ተከታታይነት ያለው የአቅም ግንባታ ሥራ ማከናወኑ ለለውጡ መሰረት መሆኑንም አስረድተዋል።
የአማራ ክልል የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር አቶ በላይ በዛብህ በበኩላቸው፤ ተቋማቸው የጤናና ጤና ነክ ምርምሮችን እንደሚያካሂድ ተናግረዋል።
“በምርምሩም ውሳኔ ለመስጠት የሚያግዙ ሳይንሳዊና ተጨባጭ ማስረጃዎችን ለማቅረብ እየሰራ ይገኛል” ብለዋል።
የጉባኤውም በጤና ላይ ያተኮሩ የተለያዩ የምርምር ስራዎች ቀርበው በምሁራን ግብአት ከተሰባሰበባቸው በኋላ ለውሳኔ ሰጪዎች ለማቅረብ ያለመ መሆኑን አስረድተዋል።
“ሰው ሠራሽና ተፈጥሯዊ አደጋዎች ለጤናው ዘርፍ ተጨማሪ ጫና ይፈጥራሉ” ያሉት አቶ በላይ፣ ባለፈው ዓመት በግጭት ምክንያት የተፈናቀሉ ከ1 ሚሊዮን በላይ ወገኖች ተገቢ የጤና አገልግሎት እንዲያገኙ መደረጉን አውስተዋል።
በተጨማሪም የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ በክልሉ አስከፊ ጉዳት እንዳያደርስ ለመከላከልና ለማከም የተከናወኑ ተግባራት ለውጥ ማምጣታቸውን ጠቅሰዋል።
በጉባኤው የዞንና የክልል የጤና ዘርፍ አመራሮችና ከፍተኛ ባለሙያዎች፣ በክልሉ የሚገኙ የአስር ዩኒቨርሲቲዎች ፕሬዚዳንቶች፣ የምርምር ተቋማትና ሌሎች ባለድርሻ አካላት እየተሳተፉ መሆናቸውን የኢዜአ ሪፖርተር ከባህርዳር ዘግቧል።