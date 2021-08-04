በሃገር ህልውና ላይ የመጣውን የአሸባሪውን ህወሃት ተልዕኮ ለማክሸፍ እኛም እንሳተፋለን…የጭሮ ከተማ ወጣቶች

ጭሮ ሐምሌ 27/2013 (ኢዜአ) ወጣት አብዲ ከማል በምዕራብ ሃረርጌዋ ጭሮ ከተማ ለወጣቶች የማርሻል አርት ስፖርትን በማሰልጠን በተለያየ መንገድ እሱንም ወጣቶችንም የሚጠቅሙ ስራዎችን ማከናወን የዘወትር ተግባሩ ነው።
“ሁሉም ስራ ሊከናወን የሚችለው ሃገር ሰላም ህዝቦቿም ደህንነታቸው ሲረጋገጥ ነው” የሚለው ወጣት አብዲ አካባቢያዊ ግንኙነቱን ተጠቅሞ ከሌሎች ወጣቶች ጋር በመሆን ለሃገሩ ውድ ህይወቱን እየሰጠ ለሚገኘው መከላከያ ሰራዊት የተለያዩ ድጋፎችን ማሰባሰብ ከጀመሩ ቆይተዋል።
“ወጣቶች በልማት ስራ ላይ ተሰማርተን ሀገራችንንና ራሳችንን ማሳደግ በሚገባን ጊዜ በጥፋት ሃይሎች ይህ ጦርነት መከሰቱ አሳዝኖኛል” ያለው ወጣት አብዲ የአካባቢያቸውን ህብረተሰብ በማስተባበር ከ150 ሺህ ብር በላይ የሚገመት ድጋፍ ማሰባሰባቸውን ተናግሯል።
“ሁሉም ነገር አገር ስትኖር ይኖራል” ያለው ወጣት አብዲ፤ “ሀገራችንን ለማስጠበቅ ራሳችንን አሳልፈን እስከ መስጠት በቁርጠኝነት ተነስተናል” ይላል።
ለሀገራችን ህልውና መረጋገጥ ዘብ ቆሞ ህይወቱን መስዋዕት ከሚያደርገው መከላከያ ሰራዊት ጎን መሆኑን ገልጾ ድጋፍ የማድረጉ ጉዳይ እስከ መጨረሻው ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አስረድቷል።
ሌላው የከተማው ወጣት ከድር በከር በበኩሉ እሱን ጨምሮ በርካታ የጭሮ ከተማ ወጣቶች ደም በመለገስ ከመከላከያ ሰራዊት ጎን መሆናቸውን እያሳዩ እንደሚገኙ ይናገራል፡፡
አያይዞም መከላከያ ሰራዊታችን “ሀገርን ይዞ የቆመና ዋጋ የከፈለ በመሆኑ ደም ከመለገስ ባለፈ እስከ ህይወት መስዋዕትነት እንደግፋለን” ብሏል።
በአጠቃላይ ወጣቶቹ “ለሰራዊታችን የምናደርገው ድጋፍ ይቀጥላል የሀገራችንንም ክብርና ሉአላዊነት እናስጠብቃለን” በሚል መርህ ለቀጣይ ስራ መነሳታቸውን ለኢዜአ ገልጸዋል።
የጭሮ ከተማ ኮሙኒኬሽን ኃላፊ የሆነው ወጣት አህመድ መሀመድ በበኩሉ እንደገለጸው የከተማው ወጣቶች ከመከላከያ ሰራዊቱ ጎን መቆማቸውን ለማሳየት ስንቅ የሚሆኑ ግብአቶችን ለግሰዋል።
እንደ የእርድ ከብት፣ ፍየሎች እና ሌሎችም ጨምሮ ደም በመለገስና በግንባር ጦር ሜዳ ሔዶ ለሀገሩ መስዋዕትነት ለመክፈል ጭምር ዝግጁነታቸውን በቆራጥነት እንደቀጠሉም ተናግሯል።
ወጣት አህመድ አክሎም የከተማው ወጣት ሴቶች እና እናቶችም በጋራ ስንቅ በማዘጋጀት በሴቶች ላይ ጥቃት ከሚያደርሰውና ሃገርን ለማፍረስ ካለመው አሸባሪው ህወሃት ለመከላከል የተሰለፈውን የመከላከያ ሰራዊት በመደገፍ ላይ ይገኛሉ ብሏል፡፡