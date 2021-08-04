የሲዳማ ክልል አመራሮች የጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም ለመተግበር መትጋት ይጠበቅባቸዋል

ሀዋሳ ሐምሌ 29/2013 (ኢዜአ) የሲዳማ ክልል አመራሮች የጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም በመተግበር ሁለንተናዊ የጤና አገልግሎትን ለማረጋገጥ መትጋት እንደሚጠበቅባቸው የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ አሳሰቡ ፡፡
በሀዋሳ ሀገር አቀፉን የጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም ማሻሻያ ፍኖተ ካርታን የሚያስተዋውቅና የጤና ተቋማት ሃላፊዎችና ባለድርሻ አካላት የተሳተፉበት መርሃ ግብር ዛሬ ተካሄዷል፡፡
ርዕሰ መስተዳድሩ በወቅቱ እንዳመለከቱት፤ በሀገሪቱ ላለፉት 16 ዓመታት የተተገበረው ነባሩ ፕሮግራም በሀገር ደረጃ በተካሄዱ ጥናቶች ጎልብቶ ዘመኑን በዋጀና ተጨማሪ ፓኬጆችን ያካተቱ ማሻሻያዎች ተደርጎበት ቀርቧል፡፡
በዚህም ጤናማና አምራች ዜጋ በመፍጠር የሀገር ግንባታ ላይ ተሳትፎ ያለው ትውልድ ለመገንባት እንደሚያስችል ተናግረዋል፡፡
አመራሮቹ እንደሀገር ማሻሻያ የተደረገበትን ፕሮግራም ፍኖተ ካርታ በሥራ ላይ በማዋል የጤና አገልግሎትን ተደራሽነት ለማረጋገጥ መተጋት እንደሚጠበቅባቸው አቶ ደስታ አሳስበዋል፡፡
የክልሉ ጤና ቢሮ ሃላፊ ዶክተር ሰላማዊት መንገሻ በበኩላቸው፤ ፕሮግራሙ መከላከልን መሰረት ያደረጉ የጤና ችግሮች ለመፍታት ወሳኝ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
ከዚህ ቀደም ሲተገበር የነበረው ፕሮግራም በእናቶችና ህጻናት ሞት ቅነሳ ላይ ለውጥ ማምጣቱን አውስተው፤ እያደገ የመጣውን የህብረተሰብ የጤና ፍላጎት ለማረጋገጥ ማሻሻያ እንደተደረገበት አስረድተዋል፡፡
ፕሮግራሙን ለማሻሻል ያስፈለገው የህዝብ ቁጥር መጨመር፣የበሽታ ስርጭት መለዋወጥ፣ የከተሞች እድገትና ሌሎችም የጥናት ውጤቶች ተመርኩዞ መሆኑንም አመልክተዋል፡፡
ፕሮግራሙ ለ15 አምስት ዓመታት እንደሚተገበር የተናገሩት ዶክተር ሰላማዊት፤ ለውጤታማነቱ በየደረጃው ያሉት አመራሮችና ባለሙያዎች በሃላፊነት ስሜት መሥራት ይጠበቅባችኋል ብለዋል፡፡
ፍኖተ ካርታው በቤተሰብና በህብረተሰብ ደረጃ ሁለንተናዊ ጤናን ለማረጋገጥ መዘጋጀቱን የገለጹት ደግሞ በቢሮው የጤና ፕሮግራሞች ዘርፍ ሃላፊ አቶ በላይነህ በቀለ ናቸው።
ይህም በአዲስ መልኩ ተግባራዊ የሚሆነው በጤና ኬላ፣በጤና ጣቢያና በመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታሎች መሆኑን አመለክተው፤ ከዚህ ቀደም ይሰሩ ከነበሩ በደረጃ አራት የተመረቁ ባለሙያዎች በተጨማሪ አዋላጅ ነርሶችና ጤና መኮንኖችን እንደሚመደቡ አስታውቀዋል፡፡
ሃላፊው እንዳብራሩት፤ መሰረታዊ የጤና አገልግሎት ይሰጥባቸው የነበሩ ጤና ኬላዎች የህዝቡን የጤና ፍላጎት መሰረት ያደረጉ ተጨማሪ ፓኬጆች ተግባራዊ ይደረጋሉ፤ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችን የሚያክም ስትራቴጂ ተነድፎ ወደ ትግበራ ይገባል።
ድንገተኛና በወረርሽኝ መልክ የሚያጋጥሙ በሽታዎች የሚያክሙ ጤና ኬላዎች ይደራጃሉ ብለዋል፡፡
ለፕሮግራሙ ትግበራ ሃብት በአግባቡ የሚመደብበት፣ የግምገማና ክትትል ሥርዓቱን የሚደገፍበት አቅጣጫ መቀመጡንም አስረድተዋል፡፡
የወንዶ ገነት ከተማ አስተዳደር ጤና ጽህፈት ቤት የጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም አስተባባሪ አቶ ሃንፋቶ ሃሜሶ በሰጠው አስተያየት፤ 18 ፓኬጆችን የያዘው የቀደመው የጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም ውጤታማ እንደነበር አስታውሰዋል፡፡
ሆኖም በአመራሩ ትኩረት ማጣትና ደረጃውን የጠበቀ ግምገማ ባለመደረጉ ማሻሻያ ተደርጎበት በአዲስ መልክ መዘጋጀቱን ገልጸዋል፡፡
ማሻሻያው ተጨማሪ ባለሙያዎች በጤና ተቋማት እንደሚመደቡና ፕሮግራሙ በተሿሚዎች እንዲመሩት በማድረግ ጤናማ ማህበረሰብ ለመፍጠር የተያዘውን ግብ ለማሳካት ያስችላል የሚል እምነት አለኝ ብለዋል፡፡