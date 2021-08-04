ድሬዳዋ ነገ በአንድ ቀን 400 ሺህ ችግኝ ለመትከል ዝግጅት ተጠናቋል

ድሬዳዋ፤ ሐምሌ 28/2013 (ኢዜአ) በድሬደዋ የምክር ቤቱ አባላትና ሌላውንም የህብረተሰብ ክፍል በማሳተፍ ነገ በአንድ ጀንበር 400ሺህ ሀገር በቀል ችግኝ ለመትከል ዝግጅት ተጠናቋል።
መረሃ ግብሩ የሚካሄደው “ኢትዮጵያን እናልብሳት” በሚል መሪ ሃሳብ በገጠር ቀበሌዎቹና ከተማው ውስጥ መሆኑ ታውቋል።
የድሬዳዋ አስተዳደር ግብርና፣ ውሃ ማዕድንና ኢነርጂ ቢሮ ኃላፊ አቶ ኢብራሂም ዩሱፍ እንዳሉት፤ በሶስተኛው ዙር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር 2 ሚሊዮን ችግኝ በአስተዳደሩ ለመትከል እየተሰራ ነው፡፡
ነገ በአስተዳደሩ በተመረጡ ስፍራዎች 400ሺህ ችግኝ ለመትከል ዝግጅት ተጠናቋል ብለዋል፡፡
ችግኝ ተክሎ መንከባከብ እንደ ድሬደዋ ላሉ ከተሞች የህልውና መሠረታዊ ጉዳይ መሆኑን ያመለከቱት ኃላፊ፤ በተለይም በገጠሩ ቀበሌዎች የሚተከል የፍራፍሬ ችግኝ ህብረተሰብ የምግብ ዋስትና በማረጋገጥ በኩል አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ተናገረዋል፡፡
ችግኞችን መትከልና ተንከባክቦ ማሳደግ ዋናውና መሠረታዊ ጉዳይ ሊሆን ይገባል ያሉት ደግሞ የድሬዳዋ የአካባቢ፣ ደንና የአየር ንብረት ባለስልጣን ሥራ አስኪያጅ አቶ አብዱ መሐመድ ናቸው፡፡
አምና ከተተከለው 1 ነጥብ 3 ሚሊዮን ችግኝ ውስጥ ል 68 ነጥብ 5 በመቶው ፀድቋል ብለዋል፡፡
ቀሪው ያልተሳከው በአንበጣ መንጋና በበጋው ወራት መራዘምን ሥራ አስኪያጁ ከጠቀሷቸው ምክንያቶች ውስጥ ይገኙበታል።
ተቋማትና ቤተሰቦች የሚተክሉትን ችግኝ ልክ እንደልጆቹ ተንከባክበው በማሳደግ የሚፈለገውን ውጤት ማምጣት እንዲጠበቅባቸው አመልክተዋል።
የድሬዳዋ የአረንጓዴ አሻራ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ኤሊያስ አልይ፤ የዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ ዘመቻ እንደ ሀገር ብቻ ሣይሆን በልማቱ ጎረቤት ሀገራትን ጭምር ለማሳተፍ በሰፊው እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
በሀገር ደረጃ በአረንጓዴ አሻራ መረሃ ግብር ዘንድሮ ከሚተለው 6 ቢሊዮን ችግኝ ውስጥ 1 ቢሊዮኑ ለጎረቤት ሀገራት ዘንድ እንደሚሆን ታውቋል።