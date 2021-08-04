ሃምሌ 28/2013(ኢዜአ) የህወሓት አሸባሪ ቡድን በሱዳን በኩል መተላለፊያ ኮሪደር እንዲከፈት የፈለገው ለሽብር ስራው እንዲያመቸው ነው ሲሉ አቶ ግርማ ሰይፉ ተናገሩ።ኢትዮጵያዊያን አንድነታችንን በማበርታት የአሸባሪውን ህወሃት ግብዓተ መሬት ማፋጠን አለብን ብለዋል።
መንግስት ለኮሪደሩ ይከፈት ጥያቄ ምንም አይነት መደራደሪያ መቀበል የለበትም ብለዋል።ከአሸባሪው ህወሃት ጋር በማበር አንዳንድ ምዕራባዊያንና ተቋሞቻቸው ለሰብአዊ እርዳታ በሚል በሱዳን በኩል መተላለፊያ ኮሪደር ይከፈት የሚል ጥያቄ እያቀረቡ ይገኛሉ።
አሸባሪው የህወሓት ቡድን ለትግራይ ክልል ህዝብ የሚያስብ ቢሆን ኖሮ በአፋር ክልል ወደ ትግራይ ለመግባት እርዳታ የጫኑ ተሽከርካሪዎችን ባላስተጓጎለ ነበር።ቡድኑ እርዳታ የጫኑ ከ170 በላይ ተሽከርካሪዎች እንዳይገቡ እያስተጓጎለ ሌላ የመተላለፊያ ኮሪደር ይከፈት የሚለው ጥያቄው ዓላማው የሽብር ስራውን አጠናክሮ ለመቀጠል መሆኑን አቶ ግርማ ይናገራሉ።
ስረ መሰረቱ ሁሉ ክፋትና አሻጥር የሆነው የህወሓት አሸባሪ ቡድን በስልጣን ዘመኑ በቁጥጥሩ ስር የነበሩ ‘’ታንክና ባንክ’’ የማስመለስ የመጨረሻ የሞት ሽረት ትግሉን እያካሄደ መሆኑን ገልጸዋል።ቡድኑ በየትኛውም አጋጣሚ የተገኘውን ቀዳዳ በመጠቀም ኢትዮጵያን ለማፍረስ እየሰራ መሆኑንም ተናግረዋል።
የአገሪቱን አንድነት በማይፈልጉ አገራት ጋር በማበር የሽብርና ቀውስ የመፍጠር ስራውን አጠናክሮ በመቀጠሉ ኢትዮጵያዊያን በጋራ መመከት አለባቸው ብለዋል።በግላዊ ጥቅሙ የማይደራደረው የህወሓት አሸባሪ ሃይል ዜጎችን ለእሳት እየዳረገ የመጨረሻ እድሉን ለማሳካት የማይፈነቅለው ድንጋይ እንደሌለ ሁላችንም ልንገነዘብ ይገባል ነው ያሉት።
“ቡድኑን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለማጥፋት ጊዜው አሁን ነው” የሚሉት አቶ ግርማ “አንድነታችንን በማበርታት ግብዓተ መሬቱን ማፋጠን አለብን” ብለዋል።በአገር አንድነትና ሰላም ላይ የጋራ መግባባት ይዞ ጠላትን ማሸነፍ ይገባልም ነው ያሉት።
በኢትዮጵያ አሁን የሚያስፈልገው መተባበር እንጂ ህወሃት አገረ መንግስት ሆኖ “ታንኩም ባንኩም” በእጁ ባለመኖሩ የመጥፊያው ጊዜ መሆኑን ገልጸዋል።ኢትዮጵያን ለማተራመስ ፍላጎት ያላቸው አገራትን አንድነታችንን በማጠናከር መመከት ያስፈልጋት ብለዋል።
በሱዳን በኩል የመተላለፊያ ኮሪደር ይከፈት በሚለው የህወሃት አሻጥራዊ ጥያቄ መንግስት ምንም አይነት መደራደሪያ መቀበል የለበትም ብለዋል አቶ ግርማ።መንግስት ለተረጂዎቹ እርዳታ ለማቅረብ የጅቡቲው መስመር በቂ መሆኑን በማሳወቅ ተጨማሪ ኮሪደር እንደማይከፈት ማሳወቁን በዚህም የጸና አቋም እንዳለው አስታውቋል።