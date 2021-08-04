የህልውና ዘመቻው በድል እስኪጠናቀቅ ከሀገር መከላከያ ሠራዊት ጎን ነን

ጎባ/ነገሌ፤ ሐምሌ 28/2013 (ኢዜአ) የህልውና ዘመቻው በድል እስኪጠናቀቅ ድረስ በሁሉም ዘርፍ ከመከላከያ ሠራዊቱ ጎን በመሆን ድጋፋችንን አጠናክረን እንቀጥላለን ሲሉ ወጣቶች አስታወቁ።
ለጀግናው የሀገር መከላከያ ሠራዊት ድጋፍ የሚውል የመንግስት ሰራተኞች፣ አመራሮችና ሌሎችም የህብረተሰበ ክፍሎች የተሳተፉበት የደም ልገሳ መረሃ ግብር በምስራቅ ባሌ እና ጉጂ ዞኖች የተካሄዷል።
በምስራቅ ባሌ ዞን ዳዌ ቃቸን ወረዳ በደም ልገሳው መረሃ ግብሩ የተሳተፈው ወጣት ከማል ሰዒድ፤ በግንባር ከጠላት ጋር እየተፋለሙ ለሚገኙ የጸጥታ አካላት ደም በመለገስ የዜግነት ግዴታዬን ለመወጣት በማሰብ በልገሳው ላይ ተሳትፌያለሁ ብለዋል፡፡
“ህይወታቸውን ለሀገራቸው እየሰጡ ለሚገኙ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ደሜን በመስጠት ህይወታቸውን ለመታደግ የድርሻዬን ለመወጣት በመርሃ ግብሩ ተሳትፌያለሁ ያለው ደግሞ ወጣት አብዲሳ ጄይላን ነው።
በቀጣይም ሌሎች የአካባቢውን ወጣቶች በማስተባበር ለሰራዊቱ የደጀንነት ድጋፍ እንዲቀጥል እንደሚጥር ተናግሯል።
“የሀገር ሉዓላዊነትን ለማስከበር በሚደረገው ማንኛውም ሀገራዊ ጥሪና የድጋፍ ሥራ ከመከላከያ ሠራዊታችን ጎን መሆኔን ለመግለጽ ደሜን በተነሳሽነት ሰጥቻለሁ” ያለው ደግሞ የጊኒር ከተማ ወጣት ሁሴን ሙስጠፋ ነው፡፡
ወጣቶቹ፤ የህልውናው ዘመቻ በድል እስኪጠናቀቅ በሁሉም ዘርፍ ከመከላከያ ሠራዊቱ ጎን በመሆን ድጋፋችንን አጠናክረን እንቀጥላለን ብለዋል፡፡
የዳዌ ቃቸን ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ መሐመድ አህመድ “የወረዳው ማህበረሰብ በአሁኑ ወቅት ስንቅ በማዘጋጀት፣ ገንዘብ በማሰባሰብ፣ ሰንጋዎችና በጎችን በማዋጣት ለመከላከያ ሠራዊታችን ያለውን አለኝታነት በቁርጠኝነት እያሳየ ይገኛል” ብለዋል፡፡
በኦሮሚያ የደም ባንክ አገልግሎት የባሌ ጎባ ደም ባንክ ጽህፈት ቤት ተወካይ አቶ አብዱረህማን መሐመድ በበኩላቸው፤ በባሌና ምስራቅ ባሌ ዞኖች በክረምቱ ከበጎ ፈቃደኛ ለጋሾች ከ1ሺህ 500 በላይ ዩኒት ደም ለማሰባሰብ ጥረት እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
በተመሳሳይ በጉጂ ዞን የሸኪሶ ከተማ ነዋሪዎች በራስ ፍላጎትና ተነሳሽነት በከተማው በተዘጋጀው ማዕከል ለመከላከያ ሰራዊት አባላት ደም ለግሰዋል፡፡
ከለጋሾቹ መካከል ወይዘሮ ዓለም ገብረሚካኤል ፤የለገሱት ደም በጦር ግንባር ለመገኙት የሀገር መከላከያ ሰራዊት ለሰራዊቱ እንዲውል መሆኑን ነው የተናገሩት፡፡
ውድ ህይወታቸውን እየሰጡ ላሉ የሰራዊቱ አባላት ደም መለገስ ብቻ በቂ ባለመሆኑ ሌሎች ድጋፎችንም ለማድረግ ተዘጋጅቻለሁ” ብለዋል፡፡
ወጣት ታደሰ ዴከማም በበኩሉ፤ሽብርተኛው የህወሀት ርዝራዥ የኢትዮጵያዊያንን ከፋፍሎ እርስ በእርስ በማጋጨት ሀገር ለማፍረስ ሲዘጋጅ እንደነበር አስታውሷል፡፡
ቡድኑ የጥፋት ተልእኮውን ለማሳካት የፈጸመው ጥቃት የአማራና የትግራይ ክልሎች አስመስሎ በማቅረብ የተለመደ የመከፋፈል ተግባሩን ቀጥሎበታልም ብሏል፡፡
ሀገር ለማዳን ለዘመቱ ወንድሞቹ ደም መስጠት ብቻ ሳይሆን የህይወት መስዋእትነት ለመክፈልም እንደተዘጋጀ አስታውቋል፡፡
በሀሰት ትርክት የሚፈርስ ሀገር ሆነ የሚከፋፈል ህዝብ እንደሌለ ወዳጅም ጠላትም ሊገነዘብ እንደሚገባም አመልክቷል፡፡
በነገሌ ደም ባንክ የደም ልገሳ አስተባባሪ አቶ ተስፋዬ ከበደ ከሐምሌ 21 እስከ 28/2013 ዓ.ም 89 ዩኒት ደም ተሰብስቧል ብለዋል፡፡
የደም ልገሳ መርሃ ግብሩ አሁንም መቀጠሉን ጠቅሰው፤ የዞኑ ህዝብ ድጋፉን አጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪ አቅርበዋል፡፡