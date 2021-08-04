የሲዳማ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤ ነገ ይጀመራል

ሀዋሳ፤ ሐምሌ 28/2013(ኢዜአ) የሲዳማ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት አንደኛ የስራ ዘመን አምስተኛ ዙር ሶስተኛ መደበኛ ጉባኤ ይጀመራል።
ለሁለት ቀናት በሚካሄደው የምክር ቤቱ ጉባኤ የ2013 በጀት ዓመት የስራ እቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ላይ በመምከር እንደሚያጸድቅ የሚጠበቅ መሆኑን የምክር ቤቱ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ አዲሱ ዶራሞ ተናግረዋል።
የክልሉ የአስፈጻሚ ተቋማት የተያዘው የስራ ዘመን ጠቋሚ ዕቅድ ላይም እንደሚወያይና ለስራው የማስፈጸሚያ በጀት ማጽደቅም ይጠበቃል።
ምክር ቤቱ የሀዋሳ ከተማን ጨምሮ በሌሎች የመንግስት መዋቅሮችና ወረዳዎች የበጀት ድልድል ይፋ እንደሚያደርግም ዳይሬክተሩ አስረድተዋል።
የክልሉ ኦዲት ፣ ጸረ ሙስና ኮሚሽን እና የጠቅላይ ፍርድ ቤት የተጠናቀቀው በጀት ዓመት አፈጻጸም ሪፖርትና የተያዘው ስራ ዘመን ጠቋሚ ዕቅድ ላይ ተወያይቶ ውሳኔ እንደሚያሳልፍ ይጠበቃል ብለዋል።
የምክር ቤቱ ጉባኤ የተለያዩ አዋጆች ፣ደንቦችና ሹመት ያጸድቃል ተብሎ ይጠበቃል።
ሀገሪቱ በአሸባሪው የህወሓት ርዝራዥ ቡድን የገጠማትን ፈተና ለማለፍ ክልሉ እያደረገ ያለውን ድጋፍ አጠናክሮ ለማስቀጠልም ምክር ቤቱ አቅጣጫ ያስቀምጣል ተብሎ እንደሚጠበቅም ተመልክቷል።