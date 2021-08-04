የህወሃት አሸባሪ ቡድን ባለፉት 27 አመታት የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከመዝረፍ ባለፈ አላለማም

አዲስ አበባ፣ ሐምሌ 28/13 (ኢዜአ) የህወሃት አሸባሪ ቡድን ባለፉት 27 አመታት የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልልን ከመዝረፍ ባለፈ አላለማም ።
በመተከል ዞን ድባጤ ወረዳ ከ24 ሚልየን ብር በላይ በሆነ ወጭ የተደረገበት የተለያዩ መስሪያ ቤቶች ህንጻ ተመርቋል።
በምርቃት ስነ ስርአቱ ላይ የተገኙት የመተከል ዞን የተቀናጀ ግብረ ሀይል ኮማንድ ፖስት ሰብሳቢ ሌተናል ጀነራል አስራት ዴኔሮ፣ የህወሃት አሸባሪ ቡድን በ27 አመታት የስልጣን ዘመኑ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ሲዘርፍ ኖረ እንጂ ልማት እንዲከናወን አላደረገም ብለዋል።
በወረዳው የተከናወነው ግንባታ ለሌሎች ወረዳዎችም በአርአያነት የሚወሰድ መሆኑን ጠቅሰው በክልሉ ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት ከመፍጠር በተጓዳኝ የልማት ስራዎች ተጠናክረው መቀጠል አለባቸው ብለዋል።
በ27 አመታት የአካባቢውን ሀብት ሲዘርፍ ቆይቶ የመንገድ ግንባታ እንኳን እንዲከናወን አላደረገም ብለዋል።
በመሆኑም በቀጣይ ህብረተሰቡ የሰላምና ፀጥታ ስራዎችን ከማከናወን በተጓዳኝ የልማት ስራዎችን አጠናክሮ መቀጠል አለበት ነው ያሉት ሌተናል ጀነራል አስራት።
የመተከል ዞን ዋና አስተዳዳሪ ጋሹ ዱጋዝ፤ በአካባቢው ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት በመፍጠር የልማት ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን ገልጸዋል።
የዞኑን ሰላም ዘላቂ ለማድረግ የመከላከያ ሰራዊት የፌደራል ፖሊስ የክልሉ ልዩ ሃይል በጋራ እየሰሩ መሆኑን አረጋግጠዋል።
የሃይማኖት አባቶች እና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎችም በጋራ ለሰላምና ልማት እየሰሩ መሆኑን ገልጸዋል።
በምርቃት ስነ ስርአቱ ላይ የተገኙት የአካባቢው ነዋሪዎችም ልማታችንን እያከናወን፤ ሰላምና አብሮነታችንን ለማጠናከር በጋራ እንሰራለን ብለዋል።
በአካባቢው ሰላም እንዲደፈርስ የሚሰሩ አካላትን መንግስት እየተከታተለ እርምጃ እንዲወስድ ጠይቀዋል።