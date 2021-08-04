ተቋማት ታታሪነትንና ቁርጠኝነትን ከህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ልምድ መውሰድ አለባቸው

ባህር ዳር፤ ሐምሌ 28/2013(ኢዜአ) የአማራ ክልል የመንግሥት ተቋማት ታታሪነትንና ቁርጠኝነትን ከሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ልምድ እንዲወስዱ ተጠቆመ።
የክልሉ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በሀገር ደረጃ በዘርፉ የመጀመሪያውን ዓለም አቀፍ የላቦራቶሪ ጥራት ማረጋገጫ(አይ ኤስ ኦ -15189)አግኝቷል።
ለተቋሙ የሙሉ እውቅናና የሽልማት አሰጣጥ ስነ-ስርዓት በተካሄደበት ወቅት የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ዶክተር ፋንታ ማንደፍሮ እንዳሉት፤ የክልሉ ተቋማት የኢንስቲትዩቱን አርአያነት መከተል ይኖርባቸዋል።
ኢንስቲትዩቱ አስቸጋሪ ወቅት ሆኖ እንኳን ጠንክረው ከሰሩ ስኬታማ መሆን እንደሚቻል በተግባር እንዳሳየ አስታውቀዋል።
በዓለም የተከሰተውን ኮሮናና ሌሎች በሽታዎችን በላብራቶሪ በመለየት ህክምና መስጠት የሚያስችለውን አቅም ገንብቶ መንቀሳቀሱ ለእውቅና እንዳበቃው ጠቅሰዋል።
ኢንስቲትዩቱ በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ በርትቶ በመስራቱ ዓለም አቀፍ ጥራትን በማስጠበቅ ለውጤት መብቃት ችሏል ያሉት ዶክተር ፋንታ፤ ሌሎች ተቋማትም ከዚህ ሊማሩና ልምድ እንዲወስዱ ጠቁመዋል።
አሸባሪው ህወሃት በኢትዮጵያ ላይ የደቀነውን አደጋ ለመከላከል ወደ ግንባር የዘመቱ ሠራተኞችን የሚያካክስ ሥራ ተቋማት በቀሪ ባለሙያዎቻቸው በመሸፈን ውጤታማ መሆን እንዳለባቸውም አሳስበዋል።
“በጤና፣ በትምህርትና በግብርና እንደ አጠቃላይ በኢኮኖሚው ዘርፍ አሸናፊ ሆነን ካልወጣን አሁን የገጠመንን የውስጥና የውጭ ጠላቶቻችን በጦርነት ብቻ ማንበርከክ እንደማይቻል ተገንዝበናል” ብለዋል።
በግንባር የዘመተውን የጸጥታ ሃይል የሚመግብ ኢኮኖሚ ለመገንባት የተቋማት ሠራተኞች ከተቀመጠው የሥራ ጊዜ በተጨማሪ አምሽቶና ማልዶ ገብቶ መስራት እንደሚጠበቅባቸውም አብራርተዋል።
“ሀገራችን ባጋጠማት የኮሮና በሽታና የአሸባሪው ህወሃት ወረራ ሳንረበሽ ልክ እንደአባቶቻችን እና እናቶቻችን የስነ-ልቦና አይበገሬነትን በመያዝ በሁሉንተናዊ ትግሉ እየተሳተፍን በእቅዳችን መሰረት እየተጓዝን ነው “ያሉት ደግሞ የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር አቶ በላይ በዛብህ ናቸው።
በኢንስቲትዩቱ የሚገኙ ሰባት “ሪፈረንስ ላቦራቶሪዎች” ከ2011 ጀምሮ በዓለም አቀፍ የላቦራቶሪዎች ጥራት ማረጋገጫ መስፈርት(አይ ኤስ ኦ-15189) መሰረት የሚሰጡ ሁሉም የላቦራቶሪ ምርመራ አገልግሎቶች ጥራታቸው መጠበቃቸውን የሚያረጋግጥ ሙሉ እውቅና ተሰጥቷቸዋል።
ከኢትዮጵያ ብሔራዊ አክሪዲቴሽን ጽህፈት ቤት ዓለም አቀፍ ሙሉ እውቅና ያገኙትም በተከታታይ ከእውቅና ሰጪው ተቋም በሚደረግ ቁጥጥርና ቅኝት በመረጋገጡ ነው ብለዋል።
በዚህም ኢንስቲትዩቱ በሀገሪቱ የመጀመሪያው ሙሉ እውቅና ያገኘ ተቋም ለመሆን እንደበቃም አስታውቀዋል።
ከኢንስቲትዩቱ ዓለም አቀፍ የላቦራቶሪ ማረጋገጫ መስፈርት ዕውቅና ካገኙት መካከል የኤች አይ ቪ ሞሎኩላር፣ የኩፍኝና ጉድፍ፣ የክሊኒካል ኬሚስትሪና የቲቢ ሪፈረንስ ላቦራቶሪዎች ይገኙበታል።
በስነ-ስርዓቱ ላይ ኢንስቲትዩቱን ለውጤት እንዲበቃ ላደረጉ ግለሰቦችና ተቋማት የእውቅና ሽልማት ተበርክቶላቸዋል።