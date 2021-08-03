አሸባሪው ቡድን ህጻናትን ለጦርነት በማሰለፍ ተስፋቸውን እያጨለመና ማህበረሰቡን ያለተተኪ እያስቀረ ነው

አዲስ አበባ፤ ሐምሌ 27 ቀን 2013 (ኢዜአ) አሸባሪው ህወሓት ህጻናትን ለጦርነት በማሰለፍ ተስፋቸውን ከማጨለሙም በላይ ማህበረሰቡን ያለተተኪ እያስቀረ መሆኑን የስነ ልቦና ባለሙያ ገለጹ፡፡
ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያና ሁለተኛ ዲግሪያቸውን በሳይኮሎጂ የትምህርት ዘርፍ ያጠናቀቁትና የመከላከያ ጥናትና ምርምር ማዕከል ሰራተኛ የሆኑት አቶ አብይ ተሊላ ከኢዜአ ጋር ባደረጉት ቆይታ እንደተናገሩት፤ አሸባሪው ሕወሃት ዓለም አቀፉን ህግ በመተላለፍ ህጻናትን ለጦርነት እያሰለፈ ይገኛል። የዚህ ዓይነቱ ተግባር ዘላቂ የማህበረሰቡን ህልውና መፈታተን ነው።
ድርጊቱ በህጻናቱ፣ በወላጆቻቸውና በአጠቃላይ በማህበረሰቡ ስነ ልቦና ላይ አሉታዊ ጫና የሚያሳርፍ መሆኑንም ገልጸዋል፡፡
እንደ አቶ አብይ ገለጻ፤ አሸባሪው ህወሃት በጦርነት እያሳተፋቸው ያሉት ህጻናት በቤተሰብ ጥበቃና በከፍተኛ የምክር አገልግሎት የሚያድጉበት ወቅት ነው።
በመሰረቱ አሸባሪው ህወሃት ከስምንት ወራት በፊት በዓለም አቀፍ የጦር ወንጀል የሚያስጠይቅ የአገር ሉዓላዊነትን ተዳፍሮ በአገር መከላከያ ሰራዊት ላይ የክህደትና ጭፍጨፋ ኢ-ሰብዓዊ ድርጊት መፈጸሙ ይታወሳል።
ይህን ተከትሎም መንግስት በወሰደው የሕግ ማስከበር እርምጃ የተበታተነው ሃይል በተናጠል ተኩስ አቁም ውሳኔ ሰራዊቱ ከክልሉ እንዲወጣ አድርጓል።
ቡድኑ የተናጠል ተኩስ አቁም ውሳኔውን ባለመቀበል ዳግም ለሌላ ሽብር በመንቀሳቀስ የጥፋት ተግባሩን ቀጥሎበታል።
የሕወሃት ቡድን በመከላከያ ሰራዊት ላይ ከፈጸመው ኢ-ሰብዓዊ ድርጊት ባለፈ አሁን ደግሞ ህጻናትን በአደንዛዥ ዕጽ አስክሮ ለጦርነት እያሰለፈ ይገኛል።
በዚህ የጥፋት ተግባሩ ሕጻናትን ለጦርነት በማሰለፍ ለአካላዊና ስነ ልቦናዊ ጉዳት እየዳረገ እንደሚገኝ የአደባባይ ምስጢር ሆኗል።
እድሜያቸው ለውጊያ ያልደረሱ የነገ አገር ተረካቢ ህጻናትን ወደ ጦርነት ማስገባት ኢትዮጵያ ከፈረመቻቸው አህጉራዊና ዓለም አቀፍ ስምምነቶች የተጻረረ በመሆኑ ሊወገዝ የሚገባው ድርጊት መሆኑን ነው አጽንኦት ሊሰጠው ይገባል።
ህጻናት ያለዕድሜያቸው በጦርነት መማገድ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተደነገገ ወንጀል ቢሆንም፤ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ግን ሽብርተኛው የሕወሃት ቡድን እየፈጸመ ያለውን ዓለም አቀፍ ወንጀል በዝምታ መመልከቱን አንስተዋል።
ኢትዮጵያ ያጸደቀችው በአውሮፓዊያኑ 2002 የወጣው የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የሕጻናት መብቶች ኮንቬንሽን፤ አገሮች እድሜያቸው ከ18 ዓመት በታች ያሉ ታዳጊዎች በጦርነት ውስጥ እንዳይሳተፉ ይደነግጋል።
አሸባሪው በህጻናት ላይ እየፈጸመ የሚገኘው እኩይ ድርጊትም ተቀባይነት የሌለው መሆኑንም ጠቁመዋል፡፡
አሸባሪው ህወሓት ህጻናትን ለጦርነት እንዲሳተፉ መመልመሉ በዋናነት ህጻናቱን ቢጎዳም፤ “ማህበረሰቡም ላይ ከፍተኛ የስነ ልቦና ጫና የሚያሳረፍ ነውም” ብለዋል፡፡
ድርጊቱ “ማህበረሰቡ ያለ ተተኪ እንዲቀር ያደርጋል” ያሉት ባለሙያው፤ በህጻናቱ የዕድሜ አቻ የሆኑም የጦርነትን አስከፊነት ሳይረዱ በስሜት ተነሳስተው ለጉዳት የሚያደርጉ መሆኑንም ተናግረዋል፡፡
ለጦርነት በመሳተፋቸው ህጻናቱ የነገ ተስፋቸውን እንደሚነጠቁና በሚጥሉት ዕድሜያቸው ራሳቸውን በማጣት ከስኬታቸውም እንደሚስተጓጎሉም ጠቁመዋል፡፡
እንደ ባለሙያው አስተያየትም እነኚ ህጻናት ከጦርነቱ ተርፈው ወደ ማህበረሰቡ የሚመለሱ ከሆነም መጥፎ አርዓያ በመሆን በጥፋት ላይ ብቻ የሚሳተፉ ሊሆኑም ይችላሉ።
አሸባሪው ቡድን ለራሱ የሰላም መንገድን ትቶ የጥፋት መንገድን ከመረጠ ህጻናት እንዳያሳትፍ ማድረግና የዓለም አቀፍ ህግን እዲያከብር ተጽእኖ ሊደረግበት እንደሚገባ ነው የጠቆሙት።
አሸባሪው የህወሓት ቡድን ህጻናትን ለጦርነት እያሰለፈ መሆኑ በየግንባሩ የተማረኩት ሕጻናትን መጥቀስ ይቻላል።