የትግራይ ህዝብ አሸባሪው ህወሃትን ከኢትዮጵያዊያን ወንድሞቹ ጋር ሆኖ ሊታገለው ይገባል —የደቡብ ክልል ምከር ቤት አባላት

ሀዋሳ ሐምሌ 27/2013 (ኢዜአ ) የትግራይ ህዝብ አገር ለማፍረስ የብዙዎችን ህይወት እየገበረ ያለውን አሸባሪውን ህወሃት ከኢትዮጵያዊያን ወንድሞቹ ጋር በጋራ እንዲታገለው አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡ የደቡብ ክልል ምክር ቤት አባላት ጥሪ አቀረቡ።
አባላቱ አሸባሪው ቡድን ኢትዮጵያን ለማፍረስ ያወጀውን ጦርነት ለመመከት እስከ ሕይወት መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ መሆናቸውንም አረጋግጠዋል።
ከምክር ቤቱ አባላት መካከል አቶ በላቸው ገብረማሪያም “ህወሓት ሥልጣኑን ለማርዘም በዜጎች ላይ ኢ-ሰብአዊ የመብት ጥሰት አድርሷል፣ህዝብን ከህዝብ ለማጋጨት የውሸት ትርክት ዘርቷል” ብለዋል።
ቀሪዎቹ የአሸባሪው ቡድን አመራሮችና ርዝራዦችን አጋልጦ በመስጠት ከወንድሙ የኢትዮጽያ ህዝብ ጋር በመተባበር ለአገር ሰላምና አንድነት እንዲታገል ጥሪ አቅርበዋል።
የህወሓትን ርዝራዥ ጠራርጎ ለማስወገድ በጸጥታ አካሉ እየተደረገ ያለውን ዘመቻ ከመደገፍ በዘለለ በግንባር ተሰልፈው ለመዋጋት ዝግጁነታቸውንም አቶ በላቸው አረጋግጠዋል።
“ህወሃት አገር ሲያስተዳድር በነበረበት ወቅት አገሪቱን የመበታተን ድብቅ ዓላማውን ለማሳካት ሲውተረተር መቆየቱን ከሥልጣን ከተወገደ በኋላ እየፈጸመ ያለው ወንጀል መስክሮበታል” ያሉት ደግሞ ሌላኛዋ የምክር ቤት አባል ወይዘሮ ታደለች ምክረ ናቸው።
”ቡድኑን ጨርሶ ማስወገድ የህልውና ጉዳይ ነው” ያሉት ወይዘሮ ታደለች፣ “የለውጡ መንግሥት እየደረጀና እየተጠናከረ የመጣው የኢትዮጵያዊያን አንድነት ያስፈራቸው አንዳንድ ምዕራባዊያንና ጀሌዎቻቸው የህወሃትን ወንጀል ከማጋለጥ ይልቅ ዝምታን መምረጣቸው አሳፋሪ ነው” ብለዋል።
የምክር ቤት አባላት በአገሪቱ ላይ የተጎነጎነውን ሴራ ለማክሸፍ እየተደረገ ያለውን ጥረት ለማጎልበት ወደ ወከላቸው ህዝብ ወርደው ግንዛቤ መፍጠርና አገራዊ አንድነትን ማስጠበቅ ይገባናል ብለዋል።
ሌላኛው የምክር ቤት አባል አቶ ካታለ ሙካሮ በበኩላቸው በአገር ላይ የተቃጣውን ዘመቻ ለማምከን ወጣቱ ወደ ግንባር በመዝመት፣ ምሁራን ሃሳብ በማፍለቅ፣ ህብረሰተቡ ደግሞ በገንዘብ በዓይነትና በሌሎችም ድጋፎች ለአገሩ ክብር የሚጠበቅበትን መወጣት ይኖርበታል ይላሉ።
የትግራይ ህዝብም ከአብራኩ የወጡ ህፃናትን ከሞት ለመታደግ የጁንታውን አፍራሽ እንቅስቃሴ አጥብቆ በመቃወም ከወንድሞቹ ጎን በመቆም ሰላሙን እንዲያስከብር ጠይቀዋል።
አገርን የማዳን የህልውና ዘመቻው ተሳክቶ ወደ ቀደመ ሰላም እስኪመለስ ድረስ ከአስፈጻሚው አካል ጎን በመሆን የህዝብ ንቅናቄ በተደራጀ መልኩ እንዲመራ ያልተቆጠበ ድጋፍ እንደሚያደርጉ የገለጹት ደግሞ ሌላኛዋ የምክር ቤቱ አባል ወይዘሮ ውድነሽ ከበደ ናቸው።