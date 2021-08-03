በባህር ዳር ከተማ ህግ ለሚያስከብረው የጸጥታ ሃይል የደም ልገሳ መረሃ ግብር እየተካሄደ ነው

ባህር ዳር ሐምሌ 27/2013 (ኢዜአ) የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች “ደሜን ለወገኔ” በሚል መሪ ሃሳብ በግንባር እየተዋደቁ ላሉ የመከላከያ ሠራዊት፣ ለልዩ ኃይልና ለሚሊሺያ አባላት ደም የመለገስ መርሃ ግብር እየተካሄደ ነው።
የባህር ዳር ደም ባንክ አስተባባሪ አቶ ምክሩ ሽፈራው፤ ህግ ለሚያስከብረው የጸጥታ ሃይል እየተካሄደ ባለው የደም ልገሳ መርሃ ግብር ህብረተሰቡ በንቃት እየተሳተፈ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
በመርሃ ግብሩ በክልሉ በሚገኙ ሆስፒታሎችና ሌሎች ጤና ተቋማት ለሚታከሙ የጸጥታ አካላት የደም ዕጥረት እንዳያጋጥም ታስቦ የተዘጋጀ ነው።
በከተማዋ በተለያዩ ክፍለ ከተሞች ዛሬ በተጀመረው የደም ልገሳ መርሃ ግብርም እስከ 500 ዩኒት ደም ከበጎ ፈቃደኛ ለጋሾች ለመሰብሰብ ታቅዶ ሲሰራ መቆየቱን አመልክተዋል።
በቀጣይም የህልውና ትግሉ በድል እስኪጠናቀቅ ድረስ የተለያዩ የደም ልገሳ መርሃ ግብሮችን በማዘጋጀት ደም የማሰባሰብ ስራው ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አስተባባሪው አስታውቀዋል።
በደም ልገሳው የተሳተፈው ወጣት ያምላክ ዘውዱ ለኢዜአ እንዳለው፤ በግንባር ከጠላት ጋር እየተፋለሙ ለሚገኙ የጸጥታ አካላት ደም መለገስ የዜግነት ግዴታ ነው።
የህግ ማስከበር እርምጃውን ተከትሎ ዛሬ ለሁለተኛ ጊዜ ደም መለገሱን ጠቁሞ፣ በቀጣይም በየሦስት ወሩ ደም ለመስጠት መወሰኑን ተናግሯል።
“በግንባር እየተዋደቁ ውድ ህይወታቸውን ለሀገራቸው ሲሰጡ እኛ ደግሞ ደማችንን በመስጠት የወገኖቻችንን ህይወት መታደግ ይጠበቅብናል” ብሏል።
“ደም የምንለግሰው የጀግኖች አባቶችን ታሪክ በመድገም ለሀገር አንድነትና ነፃነት መከበር በግንባር እየተዋደቁ የሚገኙትን ለመታደግ ነው” ያለው ደግሞ የአንዳችን ለአንዳችን በጎአድራጎት ማህበር አባል ወጣት ለዓለም ወረደ ነው።
“እነሱ ለሀገራቸው ህይወታቸውን እየሰጡ እኔ ደግሞ ትርፍ የሆነውን ደሜ በመስጠት ለህግ ማስከበሩ ያፈሰሱትን ደም በመተካት ህይወታቸውን በመታደግ ድርሻዬ ነው” ብሏል።
ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ደም ቢሰጥም በቀጣይ ሌሎች ጓደኞቹን ጭምር በማስተባበር አጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቋል።
የጣና ክፍለ ከተማ ነዋሪ ወይዘሮ ወለላ አባተ በበኩላቸው፤ “ደምን በመለገስ ደም ፈሶት የተጎዳን ሰው ህይወት ከመታደግ በላይ የሚያስደስት ነገር የለም” ብለዋል።
ዛሬ ለሁለተኛ ጊዜ ደም መለገሳቸውንና እንደሚቀጥሉበትም አረጋግጠዋል።
በባህር ዳር ከተማ በተጠናቀቀው በጀት ዓመት 23ሺህ 676 ዩኒት ደም ተሰብስቦ ለተለያዩ የጤና ተቋማት መሰጠቱም ተመልክቷል።