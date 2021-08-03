የባለስልጣኑ ሰራተኞች በመዲናዋ አረንጓዴ አሻራቸውን አሳርፈዋል

አዲስ አበባ፣ ሐምሌ27/2013 (ኢዜአ) የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመንግስት ልማት ድርጅቶች ተቆጣጣሪ ባለስልጣን ሰራተኞች በመዲናዋ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር በማካሄድ አረንጓዴ አሻራቸውን አሳረፉ።
የባለስልጣኑና በስሩ ያሉ ተጠሪ ተቋማት ሰራተኞች በየካ ክፍለ ከተማ በሚገኘው ሚሊንየም ፓርክ ከሰባት ሺህ በላይ ችግኞችን ተክለዋል።
የባለስልጣኑ ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ ዘይነባ ሽኩር ባለስልጣኑ ከየካ ክፍለ ከተማ አካባቢ ጥበቃና አረንጓዴ ልማት ጽህፈት ቤት ጋር ውል በመግባት የተተከሉ ችግኞችን ጽድቀት መጠን ከፍ ለማድረግ እንደሚሰራ ተናግረዋል።
በዚህም የተተከሉ ችግኞችን የመንከባከብ ስራ በቀጣይነት ይከናወናል ነው ያሉት።
የባለስልጣኑ ሰራተኞች ከችግኝ ተከላው በተጨማሪ ከደሞዛቸው በማዋጣት 38 ሚሊዮን ብር ለመከላከያ ሠራዊት ገቢ ማድረጋቸውንም ነው የተናገሩት።
የየካ ክፍለ ከተማ አካባቢ ጥበቃና አረንጓዴ ልማት ጽህፈት ቤት የአካባቢ ተፋሰስ ክትትልና ቁጥጥር ባለሙያ አቶ እንዳለ ለሜቻ በበኩላቸው የባለስልጣኑ ሰራተኞች አምስት ዝርያ ያላቸውን ችግኞች መትከላቸውን ገልጸዋል።
በችግኝ ተከላ የሚሳተፉ ተቋማት ውል በመግባት የጽድቀት ደረጃቸውን የመከታተል ኃላፊነት እየወሰዱ መሆኑንም ተናግረዋል።
ይህም በዘንድሮው መርሃ-ግብር የሚተከሉ ችግኞች የተሻለ የመጽደቅ ምጣኔ እንዲኖራቸው ያደርጋል ተብሎ እንደሚጠበቅ አብራርተዋል።