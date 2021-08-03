በአዲስ አበባ ከተማ ኅብረተሰቡ ከጸጥታ አካላት ጋር በሚያደርገው ትብብር የተሻለ ሠላምን ማስጠበቅ ተችሏል

ሐምሌ 27 ቀን 2013 (ኢዜአ) ከአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ ጋር በቅርበት በመስራቱ ከመቼውም ጊዜ የተሻለ ሠላም ማስፈን እንደተቻለ የከተማዋ ፖሊስ ኮሚሽን ገለጸ።
ፖሊስ ከነዋሪዎች፣ ከማኅበረሰብ አቀፍ ፖሊስና ከአጎራባች ክልል ጋር በመቀናጀት ወንጀልን በጋራ የመከላከልና አስተማማኝ ሠላም የማስፈን ስራ እየሰራ መሆኑንም አመልክቷል።
የኮሚሽኑ የማኅበረሰብ አቀፍ ፖሊስ ኃላፊ ኮማንደር ሰለሞን ፋንታሁን እንደገለጹት፤ ነዋሪው በተለየ ንቃት አካባቢውን እየጠበቀና አጠራጣሪ ነገሮችን በፍጥነት እያሳወቀ ይገኛል።
ሠላምን በማስጠበቅ ረገድ ውጤታማ ስራ መከናወኑን የተናገሩት ኮማንደር ሰለሞን፤ ሕዝብን ከሕዝብ ለማቃቃርና ለመነጠል የሚጥሩና ጸጥታን የሚያውኩ ሰዎችን ለሕግ ለማቅረብ እየተሰራ እንደሆነ ጠቁመዋል።
ከኦሮሚያ ክልል ጋራ በቅንጅት እየተሰራ መሆኑንም ገልጸዋል።
ኅብረተሰቡ የሠላምን ዋጋ በመረዳት የጸጥታ ስራውን ለማከናወን የሚያግዙ የጉልበትና የቁሳቁስ ድጋፍ እያደረገ መሆኑም አክለዋል።
ኮማንደር ሰለሞን ኅብረተሰቡ እንደከዚህ ቀደሙ ሁሉ የአካባቢውን፣ የከተማዋን ብሎም የአገሪቷን ሠላምና ደህንነት የማስጠበቅ ተግባሩን አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት አስገንዝበዋል።
ፖሊስና ኅብረተሰብ ወንጀልን በጋራ የመከላከል ስራዎች ውጤታማ መሆናቸውን የገለጹት ኮማንደሩ፤ ሕዝባዊ በዓላት በሠላም እየተከበሩ መሆኑን፣ አገራዊ ምርጫውም በሠላም መጠናቀቁን ለአብነት ጠቅሰዋል።
ወጣቶች ከጸጥታ ኃይሉ ጋር እንዲሰሩ የግንዛቤ ማስጨበጫ እየተሰጠ መሆኑን እንዲሁም በኅብረተሰቡ ተሳትፎ የማኅበረሰብ አቀፍ ፖሊስ ማዕከላት መገንባታቸውን ተናግረዋል።
እንደ ኮማንደር ሰለሞን ገለጻ፤ ኅብረተሰቡ አካባቢውን በመጠበቅ ወንጀለኞችን እጅ ከፍንጅ በመያዝ ለፖሊስ የማስረከብና ወንጀልን የመከላከል ስራዎችን በማከናወን ላይ ይገኛል።