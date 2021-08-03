አሸባሪው ህወሃት ወደ ትግራይ ሰብአዊ ድጋፍ እንዳይገባ የሚያደርገውን ጥረት ለመግታት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጫና እንዲያደርግ ተጠየቀ

ሐምሌ 27 ቀን 2013 (ኢዜአ) “የህወሃት አሸባሪ ቡድን ወደ ትግራይ ክልል ሰብአዊ ድጋፍ እንዳይገባና ዜጎች ለከፋ ችግር እንዲጋለጡ የሚያደርገውን ጥረት መገናኛ ብዙሃን እንዲያጋልጡና ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም በቡድኑ ላይ ጫና ሊያሳርፍ ይገባል” ሲሉ የብሔራዊ አደጋ ስጋትና ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ ጠየቁ።
የሽብር ቡድኑ መንግስት ያሳለፈውን የተናጠል የተኩስ አቁም ውሳኔ ባለማክበር በአፋር ክልል በኩል ወደ ትግራይ ይገባ የነበረውን ሰብአዊ ድጋፍ ለማስተጓጎል ጦርነት ከፍቷል።
በመሆኑም የአሸባሪውን እኩይ ተግባር መገናኛ ብዙሃን ሊያጋልጡት እንደሚገባና ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ድርጊቱን ሊያወግዘው እንደሚገባ ኮሚሽነር ምትኩ ተናግረዋል።
የቡድኑ ድርጊት ለህዝብ ችግር፣ ሞትና እንግልት ምንም አይነት ደንታ የሌለውና የጨካኞች ስብስብ መሆኑን በተግባር ያረጋገጠ ድርጊት መሆኑንም ገልፀዋል።
መንግስት ያሳለፈው የተናጠል የተኩስ አቁም ውሳኔ አንደኛው ምክንያት ለትግራይ ክልል ህዝብ ሰብአዊ እርዳታ በተቀላጠፈ መንገድ ማድረስ እንዲቻል መሆኑን አንስተዋል።
“ሆኖም የሽብር ቡድኑ ወደ ትግራይ ክልል ሰብአዊ ድጋፍ እንዳይገባና ዜጎች ለከፋ ችግር እንዲጋለጡ የተለያዩ ጥረቶችን ማድረጉን ቀጥሎበታል” ብለዋል።
ቡድኑ በአፋር ክልል ላይ ባደረሰው ትንኮሳና ጥቃት መንገዶች በመዘጋታቸው 170 እርዳታ የጫኑ ከባድ የጭነት ተሽከርካሪዎች ለረጅም ጊዜ ለመቆም መገደዳቸውን አስታውሰዋል።
የህወሃት የሽብር ቡድን እያከናወነ ያለው ተጨባጭ ሃቅ ይህ ሆኖ እያለ ሌላ የመተላለፊያ ኮሪደር ይከፈት የሚለው ሃሳብ ተቀባይነት የለውም ሲሉ ተናግረዋል።
የአንዳንድ ምዕራባዊያን አገሮችና ተቋሞቻቸው ወደ ትግራይ ክልል ለዜጎች እርዳታ ለማቅረብ በሱዳን በኩል የመተላለፊያ ኮሪደር ይከፈት የሚለው ግፊት ትክክል አለመሆኑንና ተቀባይነት የሌለው መሆኑንም ኮሚሽነር ምትኩ ገልጸዋል።
“መንግስትም ለተረጂዎች ሰብአዊ ድጋፍ ለማቅረብ የጂቡቲው መስመር በቂ መሆኑን አስረድቷል” ብለዋል።