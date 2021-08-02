አሸባሪው ህወሃትን በመደምሰስ የአገርን ህልውና ከማስጠበቅ የሚቀድም ምንም ነገር የለም – የደሴ ከተማ የንግዱ ማህበረሰብ አባላት

ደሴ፣ ሐምሌ 26 ቀን 2013 (ኢዜአ) አሸባሪው ህወሃትን በመደምሰስ የአገርን ህልውና ከማስጠበቅ የሚቀድም ምንም ነገር እንደማይኖር የደሴ ከተማ የንግዱ ማህበረሰብ አባላት ገለጹ።
በደሴ ከተማና አካባቢው በተለያየ የንግድ ዘርፍ የተሰማሩ ባለሃብቶች አሸባሪው ህወሃትን ለመደምሰስ ከገንዘብ ድጋፍ ባለፈ የህይወት መስዋትነት ለመክፈል መዘጋጀታቸውን አስታውቀዋል።
የደሴ ከተማ አስተዳደር በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ዛሬ ከባለሃብቶች ጋር ባደረገው የውይይት መድረክ ላይ የተገኙ የንግዱ ማህበረሰብ አባላት እንደተናገሩት፤ አሸባሪውን ቡድን እስኪደመሰስ ድረስ ማንኛውንም ድጋፍ ለማድረግ ተዘጋጅተዋል።
ቡድኑ ሀብት ንብረት መዝረፍ ብቻ ሳይሆን ንጹሃንን በአሰቃቂ ሁኔታ እንደሚገድልና ጅምላ ጭፍጨፋ እንሚያካሂድ በማይካድራ በፈጸመው ተግባር ማሳየቱንም አስታውሰዋል።
አሸባሪውን ቡድን ለማስወገድ ለሚደረገው የህልውና ዘመቻ የገንዘብ፣ የስንቅና የሞራል ድጋፍ በማድረግ ለሰራዊቱ ደጀን እንደሚሆኑም ገልጸዋል።
አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም ወደ ግንባር ለመዝመት ያላቸውን ዝግጁነት አረጋግጠዋል።
አሸባሪው ቡድን ነፍስ ያላወቁ ጨቅላ ህጻናትን ለጦርነት እሳት መማገዱ እንዳሳዘናቸው ጠቁመው፤ “የትግራይ ህዝብና እናቶች ለምን ብለው በመጠየቅ መቃዋወምና ድርጊቱን ማውገዝ አለባቸው” ብለዋል።
አገር ከሌለ ሰርቶ ሀብት ማፍራት ቀርቶ በህይወት መኖር አዳጋች እንደሚሆን የተናገሩት ባለሃብቶቹ፤ አሸባሪው ህወሓት የከፈተውን ጦርነት በጋራ በመመከት የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ማስቀጠል እንደሚገባም ገልጸዋል።
አሸባሪው ህወሃት ከራሱ ውጭ የሆነ ነጋዴ ሰርቶ ሀብት እንዳያፈራ ጫና በመፍጠር እድሜ ልኩን ሲዘርፍ መኖሩን አስታውሰው፤ አሁንም የያዘው አገር የማፍረስ ሴራ እንዳይሳካ ለማድረግ የድርሻቸውን እንደሚወጡ ጠቅሰዋል።
የደሴ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ አበበ ገብረ መስቀል በበኩላቸው አሸባሪውን ቡድን ለመደምሰስ ሁሉም በየደረጃው አስደናቂ እንቅስቃሴ እያደረገ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
የደሴ ከተማ ህዝብ ከገንዘብ ድጋፍ ባለፈ አሸባሪውን ቡድን ለመደምሰስ ከሌሎች ኢትዮጵያዊያን ጋር ግንባር ዘምቶ ፊት ለፊት እየተፋለመው መሆኑንም አስረድተዋል።
“የደሴ ከተማን ህብረተሰብ በማስተባበር 136 ሚሊዮን ብር ለመከላከያ ስራዊቱና ለሌሎች የፀጥታ አካላት ድጋፍ ለማሰባሰብ ታቅዶ እስከ አሁን ከ44 ሚሊዮን ብር በላይ ተሰብስቧል” ብለዋል። ከዚህ በተጨማሪም የመንግስት ሰራተኛውም በአንድ ዓመት የሚከፈል የአንድ ወር ደመወዝ 27 ሚሊዮን ብር ለመስጠት ቃል በመግባቱ በየወሩ ተቀንሶ ገቢ መደረግ መጀመሩንም አስረድተዋል።