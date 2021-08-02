የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፍን ሀገራዊ የልማትና የእድገት ግቦችን እንዲያሳካ ትኩረት ተሰጥቷል

ደብረ ብርሃን ፤ሐምሌ 26/ 2013(ኢዜአ) የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፉን ሀገራዊ የልማት ግቦችን እንዲያሳካ ትኩረት መሰጠቱን የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ፡፡
የሀገሪቱ 15 የአፕላይድ ሳይንስ ዩኒቨርሲቲዎች የ2014 የትምህርት ዕቅድ ግምገማ በደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ዛሬ ጀምረዋል።
የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ በግምገማው መክፈቻ ላይ እንደተናገሩት ፤ዩኒቨርሲቲዎቹ በጥናትና ምርምር ሥራዎች ላይ የተመረኮዙ ተግባራትን ያከናውናሉ፡፡
በዚህም ሀገራዊ የልማትና የእድገት ግቦችን ለማሳካት ዕውቀት-መር ኢኮኖሚ ለመገንባት ትኩረት መሰጠቱን አስረድተዋል፡፡
“እያቀድን እየሰራን ጠላቶቻችን እንመክታለን” ያሉት ዶክተር ሳሙኤል፣ ዩኒቨርሲቲዎቹ ሀገራዊ የልማት ግቦች ለማሳካት ብቁና ተወዳዳሪ የሰው ሃይል ማፍራት አለባቸው ብለዋል።
ዩኒቨርሲቲዎቹ ለችግሮች ሳይንሳዊ መፍትሄዎችን በጥናትና ምርምር በማፍለቅና ተደራሽ ለማድረግ በተግባር ላይ የተመሰረተ ትምህርት ለመስጠት ትኩረት እንዲሰጡም አሳስበዋል።
ለፈጠራና ለቴክኖሎጂ ሽግግር ትኩረት በመስጠት ሥራ ወዳድና በዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ ዜጎች በማፍራት ሃላፊነታቸውን እንዲወጡም ዶክተር ሳሙኤል አስገንዝበዋል።
ዩኒቨርሲቲዎቹ በግብርና፣ ኢንዱስትሪ፣ ማዕድን፣ ቱሪዝምና መሰል ዘርፎች ለማልማት ጥራት ያለው ዕውቀትና ክህሎት ያዳበረ የሰው ሃይል ማውጣትና ዘርፎቹን ከኢንዱስትር ጋር ማስተሳሰር ወሳኝነት እንዳለውም አመልክተዋል።
መድረኩ የዩኒቨርሲቲዎቹን የትምህርትና ስልጠና ዕቅድ በጋራ በመገምገም፣ መልካም ተሞክሮዎችን በመለዋወጥና ችግሮችን በመፍታትና ጥራትን ለማስጠበቅ በሚቻልባቸው ላይ ለመምከር እንደሆነም ተገልጿል።
የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ንጉስ ታደሰ በበኩላቸው፤ ኢትዮጵያ መካከለኛ ገቢ ያላት ሀገር እንድትሆን የተያዘውን ራዕይ እውን ለማድረግ ዩኒቨርሲቲዎች ሃላፊነታቸውን መወጣት እንዳለባቸው ተናግረዋል።
“የሀገር እድገት የሚረጋገጠው የሀብት መፍጠሪያ ስልቶችን በሳይንስና ቴክኖለጅ የታገዘ የፈጠራ ችሎታን በማዳበር ነው” ያሉት ዶክተር ንጉስ ፤ ለዚህም የዩኒቨርሲቲዎች ሚና ከፍተኛ ነው ብለዋል።
ግምገማው ከልምድ ልውውጥ ባሻገር ሀገር በቀል ዕውቀትና ዘመኑን ያወጀ የፈጠራና የቴክኖሎጂ ውጤቶችን ለመጠቀም እንደሚያስችል አስታውቀዋል።
ለሁለት ቀናት በሚካሄደው የግምገማው መድረክ የዘርፉን የአስር ዓመት ስትራቴጂያዊ ዕቅድን በመገምገም አሰራርን፣ አደረጃጀትን፣ የትምህርት አሰጣጥና የምርምር ስራዎችን ለመፈጸም እንደሚያግዝ ተመልክቷል።
የዩኒቨርሲቲዎቹ ፕሬዚዳንቶች፣ ምክትል ፕሬዚዳንቶች ጨምሮ ከ200 በላይ ምሁራን እየተሳተፉ ይገኛሉ።