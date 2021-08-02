በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ለሀገር መከላከያ ሠራዊት ድጋፍ የሚውል ከ12 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር ተሰበሰበ

አሶሳ፣ ሐምሌ 26 ቀን 2013 (ኢዜአ) በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ለሀገር መከላከያ ሠራዊት ድጋፍ የሚውል 12 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር ተሰበሰበ፡፡
በክልሉ የሀገር መከላከያ ገቢ አሰባሳቢ ዐቢይ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ኢስሃቅ አብዱልቃድር እንዳስታወቁት፤ የክልሉ ህዝብ ሠራዊቱን ለመደገፍ ያለው ተነሳሽነት በመጨመሩ ባለፈው ሳምንት ብቻ 12 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር ድጋፍ መሰባሰቡን አስረድተዋል፡፡
ኮሚቴው ከአርሶ አደሩም ድጋፍ ለማሰባሰብ ጥረት በማድረግ ላይ እንደሚገኝ ገልጸው፤ እስከ ሐምሌ ወር መጨረሻ ድረስ 30 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ለማሰባሰብ እየሰራ እንደሚገኝ አመልክተዋል፡፡
ድጋፉ ለማሰባሰብ እየተሰራ ያለው ከክልሉ ሶስት ዞኖች፣ አንድ ልዩ ወረዳና አሶሳ ከተማ አስተዳደር መሆኑን ጠቁመው፤ “ለእቅዱ ስኬት ንኡስ ኮሚቴዎች ተቋቁመው ክትትል እየተደረገ ነው” ብለዋል፡፡
ከክልሉ ከ1 ሺህ 400 በላይ ወጣቶች የሀገር መከላከያ ሠራዊትን ለመቀላቀል እየተዘጋጁ መሆኑን ሰብሳቢው ጠቁመዋል፡፡
የክልሉ ልዩ ሃይል አባላት በሁለት ዙሮች ወደ ግንባር ማቅናታቸው ይታወሳል፡፡