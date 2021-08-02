የትራፊክ አደጋ ሕይወታችንን አመሰቃቅሎታል- የአደጋው ተጎጂዎች

ሐረር፤ ሐምሌ 26/2013(ኢዜአ) በአሽከርካሪዎች ቸልተኝነት በተፈጠረ የትራፊክ አደጋ ህይወታቸውን እንዳመሰቃቀለባቸው በሐረር ከተማ የአደጋ ተጎጂዎች ተናገሩ።
በኢትዮጵያ በትራፊክ አደጋ በየዓመቱ የሚደርሱት የሕይወትና ንብረት ጉዳቶች አሳሳቢ ናቸው።
ለአብነት በተጠናቀቀው በጀት ዓመት በኦሮሚያ ክልል በደረሱ 4ሺህ 111 የትራፊክ አደጋዎች የ1ሺህ 671 ሰዎች ህይወት አልፏል።
ከቀዳሚው ዓመት አደጋዎች በ136 ሲጨምሩ፤ ሞት በ57 ቀንሷል።
በሐረሪ ክልል ደግሞ በተመሳሳይ ጊዜ በደረሱ 109 የትራፊክ አደጋዎች የ26 ሰዎች ህይወት አልፏል።
በክልሎቹ በአደጋዎቹ የተመዘገበው ሞት ካለፈው በጀት ዓመት አንጻር መጠነኛ ቅናሽ ቢያሳይም፤ ችግሩ አሁንም አሳሳቢ ሆኖ ቀጥሏል።
“ከጳጉሜ እስከ ጳጉሜ እንደርሳለን” መሪ ሐሳብ የትራፊክ አደጋ ለመከላከል እንዲያግዝ በሐረር ከተማ በተዘጋጀ የጎዳና ላይ የግንዛቤ ማስጨበጫ መርሃ ግብር ላይ የተሳተፉ የአደጋው ተጎጂዎች እንዳሉት፤ አደጋው ባደረሰባቸው የአካል ጉዳት ህይወታቸው ተመሰቃቅሏል።
ከመርሃ ግብሩ ተሳታፊዎች መካከል ወይዘሮ ሃና ገብረሰላም አንዷ ሲሆኑ፤ ከአራት ዓመታት በፊት በአሽከርካሪው ቸልተኝነት በተከሰተ የትራፊክ አደጋ አጠገቤ የነበሩ ሰባት ሰዎች ህይወት ሲያልፍ፤ እኔ ለአካል ጉዳት ተዳረግኩ ይላሉ።
ከዚያን ጊዜ ወዲህ ሰርቶ ለመኖር ያላቸው ጉጉት በመሰናከሉ ህይወታቸውን በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንደሚገፉና መንግሥት በሰጣቸው መኖሪያ ቤት ከሰል እየሸጡ ለመኖር መገደዳቸውን ይናገራሉ።
አሽከርካሪዎች ለህይወት መጥፋትና አካል መጉደል እንዲሁም ለቤተሰብ ህይወት መመሰቃቀል እየፈጠረ የሚገኘውን የትራፊክ አደጋ ለመቀነስ በቸልተኝነት ከማሽከርከር እንዲቆጠቡም መልዕክት አስተላልፈዋል።
”የትራፊክ አደጋ የብዙዎችን ህይወት በመቅጠፍ ቤተሰብ በአስቸጋሪና አሳዛኝ ሁኔታ ኑሯቸውን እንዲገፉ አድርጓል ” የሚሉት ደግሞ አቶ ሰለሞን ግርማ ናቸው።
አሽከርካሪዎች የጥንቃቄ መመሪያዎችን ተግባራዊ በማድረግ ማሽከርከር ይገባቸዋል ያሉት አቶ ሰለሞን፣ እግረኞችም የትራፊክ ህግን ማክበር እንዲሁም የትራፊክ ፖሊስና የትራንስፖርትና መንገድ ባለስልጣን ሰራተኞች ግንዛቤ የማሳደግ ስራ ላይ ትኩረት እንዲያደርጉም ጠቁመዋል።
ወይዘሮ መፍቱሃ አብዱረህማን በበኩላቸው ”በአካባቢያችን በአሽከርካሪዎች ብቃት ማነስና በሱስ በማሽከርከር የትራፊክ አደጋ እጅግ አስከፊ የሆነበት ሁኔታ ይታያል፤የሰው ህይወትና የአካል ጉዳትም እየደረሰ ነው” ይላሉ።
”እኔም ባለሶስት እግር ተሽከርካሪ ታክሲ ባደረሰብኝ የትራፊክ አደጋ እግሬ፣ጭንቅላት እና ሆዴ ላይ በደረሰብኝ ጉዳት እቤት ለመቀመጥ ተገድጃለሁ” ሲሉም ተናግረዋል።
በተለይ አሽከርካሪዎች መጠጥና አደንዛዥ ነገሮችን እየተጠቀሙ ከማሽከርከር እንዲቆጥቡም አመልክተዋል።
የኦሮሚያ ክልል ትራንስፖርት ጽህፈት ቤት ምክትል ሃላፊ አቶ ጥላሁን ወደራ ፤በክልሉ በየጊዜው እየጨመረ የመጣውን የትራፊክ አደጋ ለመቀነስ የግንዛቤ ማስጨበጫ መርሃ ግብር ተነድፎ እየተሰራ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
በተለይ ”ከጳጉሜ እስከ ጳጉሜ እንደርሳለን’ በሚለው መርሃ ግብር ሞተር አልባና በእግር በመንቀሳቀስ አደጋውን ለመቀነስ የህዝብ ንቅናቄ መድረክ የመፍጠር ስራዎች እየተከናወኑ ስለመሆኑ ጠቅሰዋል።
የትራፊክ አደጋን መቀነስ የሁሉም አካላት ርብርብ ይጠይቃል ያሉት ደግሞ የሐረሪ ክልል ትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ ሃላፊ አቶ ፈርሃን ዚያድ ናቸው።
በክልሉ የህብረተሰቡን፣የአሽከርካሪዎችና ባለድርሻ አካላትን ግንዛቤ በማሳደግ አደጋውን ለመቀነስ ጥረት እየተደረገ ነው ብለዋል።
የኦሮሚያ ክልል ትራንስፖርት ባለስልጣንና የሐረሪ ክልል ትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ ከፌዴራል ትራንስፖርት ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ባዘጋጁት መርሃ ግብር ላይ የክልሎቹ ከፍተኛ አመራሮች፣የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶችና ባለድርሻ አካላት ተገኝተዋል።
በትራፊክ አደጋ ህይወታቸው ላጡ ዜጎች የመታሰቢያ የሻማ ማብራት ሥነ ሥርዓትም መካሄዱ ተገልጧል፡፡