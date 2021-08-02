ህዝቡ ለሀገራዊው ጥሪ እያሳየ ያለው ምላሽ በአንድነት ከቆምን የትኛውንም ፈተና መሻገር እንደምንችል ያሳየ ነው- ዋና አፈጉባኤ

ሐዋሳ፣ ሐምሌ 26/2013 (ኢዜአ) የአሸባሪውን ህወሓት ሀገር የማፍረስ ሴራ ለመመከት ለቀረበው ሀገራዊ ጥሪ ህዝቡ ያሳየው ተግባራዊ ምላሽ ኢትዮጵያዊያን በአንድነት ከቆምን የማንሻገረው ፈተና እንደማይኖር ማሳያ ነው ሲሉ የደቡብ ክልል ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ አስታወቁ።
የደቡብ ክልል ምክር ቤት 5ኛ ዙር 6ኛ ዓመት የስራ ዘመን 13ኛ መደበኛ ጉባኤ በሐዋሳ በመካሄድ ላይ ነው ።
የምክር ቤቱ ዋና አፌ ጉባኤ ወይዘሮ ሄለን ደበበ በጉባኤው ላይ እንደገለጹት ህወሓት ሃገሪቱን ለመበታተን ያወጀውን ጦርነት ለመመከት ለቀረበው ሃገራዊ ጥሪ ህዝቡ በተግባር ያሳየው ምላሽ ኢትዮጵያዊያን አንድነታችንን ካጠናከርን የማናልፈው ፈተና እንደማይኖር ማሳያ ነው ።
ህዝቡ በአሸባሪው ላይ ድል እየነሳ ያለውን የመከላከያ ሠራዊት በሰው ሃይልና በስንቅ ለማጠናከር እያደረገ ያለው ድጋፍ የጠላትን ሴራ ያከሸፈና አንድነታችንን ለዓለም ያስመሰከረ አስደናቂ ተግባር መሆኑን ተናግረዋል።
የሃገር ህልውናን የማዳንና የማስጠበቅ ዘመቻን በስኬት ለማጠናቀቅ እየተፋለመ ያለውን መከላከያ ሠራዊት ለመደገፍ ክልሉ በሁለት ዙር ልዩ ሃይሎችን መላኩንና በርካታ ወጣቶች በገዛ ፈቃዳቸው ሠራዊቱን እየተቀላቀሉ መሆናቸውን አስታውቀዋል።
ዋና አፈ ጉባኤዋ አክለው “ሃገርን ለማሻገር የተጀመረውን የለውጥ ሂደት ለመቀልበስ ከውስጥና ከውጭ እየተደረጉ ያሉ ጫናዎችና ውስብስብ ችግሮችን አልፈን በአቅም የደረጀች ጠንካራ ህብረ ብሄራዊት ሃገር ለመገንባት የሚደረገውን ጥረት በልጆቿ ዕውን እናደርጋለን” ብለዋል።
የክልሉ ነዋሪዎች በየተሰማሩበት የስራ መስክ የላቀ ውጤት በማስመዝገብ በቀጣይ ሃገራዊ ኢኮኖሚ ላይ ትርጉም ያለው የምርት ጭማሪ ለማምጣት መትጋት እንደሚገባቸው ዋና አፌ ጉባኤዋ አስገንዝበዋል::
በተለይ በተያዘው ክረምት ጾሙን የሚያድር መሬት እንዳይኖር ግብርናው በልዩ ትኩረት መተግበር እንዳለበት አሳስበዋል ።
የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው በበኩላቸው “የሃገር ጠላት የሆነው አሸባሪው ህወሃት ለውጡን ለመቀልበስና ሃገርን ለማፍረስ ከነደፈው ስልት አንዱ በደቡቡ ክፍል ግጭቶች በመፍጠር ማዳከም የነበረ ቢሆንም በህዝቡ ጥረት ከሽፏል” ብለዋል።
ከትናንት ስህተቱ መማር ያቃተው ቡድኑ አሁን ላይ ሀገርን ለማድማት ያወጀውን ጦርነት ለመመከት ለቀረበው ሀገራዊ ጥሪ የክልሉ ህዝብ ስንቅ በማዘጋጀትና ልጆቹን ግንባር በመላክ እያደረገ ላለው አኩሪ ምላሽ ምክትል ርእሰ መስተዳደሩ ምስጋና አቅርበዋል።
የክልሉ መንግስት ባለፉት የለውጥ ዓመታት የተከፈተውን ጥቃት ከመመከት ጎን ለጎን ህዝቡን በፖለቲካ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ዘርፎች ተጠቃሚ የሚያደርጉ ስኬቶች ማስመዝገቡን አረጋግጠዋል ።
በአዲሱ የ2014 በጀት ዓመት የህዝቡን ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅና የሃገሪቱን ሉዓላዊነት ማስከበር ቀዳሚ አጀንዳዎች መሆናቸውን አመላክተዋል ።
ህዝቡን በማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ዘርፎች ተጠቃሚ የሚያደርጉ ተግባራት ላይ ዝርዝር የአፈጻጸም ዕቅድ ወጥቶ ለተግባራዊነቱ በትኩረት እንደሚሰራ ምክትል ርእሰ መስተዳደሩ አስታውቀዋል።
ምክር ቤቱ በሀዋሳ ለሁለት ቀን እያካሄደ ያለው መደበኛ ጉባኤ የስራ ዘመኑ ማጠቃለያ መሆኑ ታውቋል።