ባለስልጣኑ ከ16 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን በላይ የገቢና የወጭ እቃዎችን አጓጓዘ

አዳማ፣ ሐምሌ 26 ቀን 2013 (ኢዜአ) የማሪያታይም ጉዳይ ባለስልጣን በተጠናቀቀው የበጀት ዓመት ከ16 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን በላይ የገቢና የወጭ እቃዎችን ማጓጓዙን አስታወቀ።
ባለስልጣኑ የ2013 ዓ.ም የስራ ክንውንና የተያዘው ስራ ዘመን መነሻ እቅድ ላይ ዛሬ በአዳማ ከተማ ምክክር አካሂዷል።
በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ከወደብ የገቢና የወጪ እቃዎችን የማንሳት ጥረት አበረታች ውጤት ማስመዝገቡን የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር አቶ መኮንን አበራ ተናግረዋል።
“ዘመናዊ የሎጂስቲክ አገልግሎት አሰጣጥ ማቀላጠፍ፣ አማራጭ ወደቦችን መጠቀምና የባቡር የጭነት አቅም መሻሻል ለተገኘው ውጤት ከፍተኛ ሚና ነበረው” ብለዋል።
በዚህም ሀገሪቱ ለትራንስፖርት አገልግሎት ልታወጣ የነበረውን 1 ነጥብ 6 ቢሊዮን ብር መቆጠብ መቻሉን ጠቅሰዋል።
በአዲሱ የበጀት ዓመት የሎጂስቲክ አገልግሎቱን ለማቀላጠፍ 2 ሺህ 400 አዳዲስ የጭነት ተሽከርካሪዎችን ለመግዛት ከ500 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት ተመድቦ በግዥ ሂደት ላይ መሆኑን አመልክተዋል።
በተጨማሪም አማራጭ ወደቦች የመጠቀምና የሎጂስቲክ አገልግሎቱን የማዘመን ስራ ቀዳሚ ትኩረት ማግኘታቸውን ዋና ዳይሬክተሩ አስረድተዋል።
በባለስልጣኑ የጭነት የሎጂስቲክ ስርዓት የእቅድ ዝግጅትና ሪፖርት ግምገማ ዳይሬክተር አቶ ተስፋዬ ጫልችሳ በበኩላቸው በተጠናቀቀው የበጀት ዓመት ከ16 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን በላይ የገቢና የወጪ እቃዎችን ማጓጓዝ መቻሉን ገልጸዋል።
ከ13 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን በላይ የገቢ እቃዎችን ከወደብ ማንሳት ሲሆን ቀሪው ደግሞ የወጪ እቃዎችን ወደ ወደብ ማድረስ መሆኑን ጠቁመዋል።
“በዚህም የዓመታዊ እቅዳችን 82 በመቶ ማሳካት ችለናል” ያሉት አቶ ተስፋዬ፤ በሀገሪቱ የሎጂስቲክ ስርዓትና አገልግሎት ላይ አበረታች ውጤት እየታየ መሆኑን አስረድተዋል።
ፖርት ሱዳን፣ ጂቡቲ፣ በርበራና ሌሎች ወደቦችን በአማራጭነት ሀገሪቱ መጠቀም መጀመሯ የማጓጓዝ አቅሙን ለማሳደግ ሚና እንደነበረው ገልጸዋል።
በተጨማሪም በደረቅ ወደቦች የተቀላጠፈ አገልግሎት እንዲኖር 49 ዘመናዊ የኮንቴነር ማንሻና ማውረጃ መሽኖችን ከውጭ በማስገባት አገልግሎት እንዲሰጡ መደረጉንም ጠቁመዋል።
በደረቅ ወደቦች የመልቲ ሞዳል አገልግሎት የማዘመን ስራ እየተከናወነ መሆኑን ጠቁመው፤ የገቢና የወጪ እቃዎችን የማጓጓዝ ስራ የሚወስዱትን ቀናትና ጊዜ በ23 በመቶ መቀነስ መቻላቸውን ተናግረዋል።
በዚህም የ”ክሊራንስ” አገልግሎት በማቀላጠፍ ይወጣ የነበረውን 1 ነጥብ 3 ቢሊዮን ብር ማዳን መቻሉንም አቶ ተስፋዬ አመልክተዋል።
የማስፈፀም አቅም ማነስ፣ የሎጂስቲክ አገልግሎት ማዕከል ግንባታና ሪፎርም፣ ጠንካራ የህግ ማእቀፎች ከመዘርጋትና ተግባራዊ ከማድረግ አንፃር አሁንም የሚስተዋሉ ችግሮች መሆናቸውን ጠቅሰዋል።