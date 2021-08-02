ድሬዳዋ በብስክሌት ውድድር የነበራትን ዝና ለመመለስ ትኩረት መስጠት ይገባል-የቀድሞ ብስክሌተኛ

ድሬዳዋ፤ ሐምሌ 26/2013 (ኢዜአ) የድሬዳዋን የቀድሞ ዝና የሚመልሱ ብስክሌተኛች ለማፍራት ለዘርፉ ትኩረት መስጠትና ውድድሮችን በስፋት ማካሄድ እንደሚገባ የቀድሞ ዝነኛ ብስክሌተኛ ጀማል ሮጎራ ተናገረ።
ድሬዳዋን በብስክሌት ሲወክል ለነበረው አሁን በህመም ላይ የሚገኘው ብንያም ደጀኔን ለማገዝየተዘጋጀየቀድሞ ብስክተኞችና አመራሮች የተሣተፉበት አዝናኝ የብስክሌት ውድድር ተካሂዷል።
በድሬዳዋ ትናንት በተካሄደው የውድድር ሥነ ሥርዓትበእንግድነት የተገኘውና ኢትዮጵያን በኦሎምፒክ መድረክ በብስክሌት ወክለው ከነበሩ መካከል ጀማል ሮጎራ እንዳለው፤ ድሬዳዋን የነበራትን ዝና የሚመልሱ፣በሀገርና አለም አደባባይ የሚያስጠሩ ብስክሌተኞች ለማፍራት መስራት ያስፈልጋል፡፡
ዘመናዊ አሠራር፣ ክለቦችንና ውድድሮች በማስፋት ተተኪዎች ላይ ትኩረት መስጠት እንዳለበት ተናግሯል፡፡
ለዚህ ደግሞ የድሬዳዋ ወጣቶችና ስፖርት ኮሚሽን ብቻ ሣይሆን ሁላችንም ባለን ዕውቀትና ገንዘብ ልንረባረብ ይገባል›› ብሏል፡፡
ለታመመው ብስክሌተኛም የ5 ሺህ ብር ድጋፍ አድርጓል፡፡
የድሬዳዋ አስተዳደር ወጣቶችና ስፖርት ኮሚሽነር ሻኪር አህመድ ፤ድሬዳዋ በብስክሌት ስፖርት አስተዳደሩንና ሀገርን ያኮሩ ድንቅና ዝነኛ ስፖርተኞች ያፈራች ከተማ መሆኗን አስታውሰዋል፡፡
ይህን ዝና ለመመለስና የተሻሉ ወጣት ስፖርተኞችን ለማፍራት ኮሚሽኑ ከሚመለከታቸው አካላት ተቀናጅቶ እየሰራ ይገኛል ብለዋል፡፡
ባሉን ክለቦች፣ የግል ተወዳዳሪዎች፣ በየደረጃው ባሉ እርከኖች ውድድሮች እየተካሄዱና ተስፋ የሚጣልባቸው ስፖርተኖች እየፈሩ ይገኛሉ ሲሉ ጠቅሰዋል፡፡
ይህም ቢሆን ከድሬዳዋ አንጻር በቂ ባለመሆኑ በቀጣይ ትኩረት ተደርጎ ለመስራት ዝግጅት መደረጉንም አስታውቀዋል፡፡
በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የድሬዳዋ ንግድ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ አቶ ከድር ጁሃር በበኩላቸው ፤ አስተዳደሩ ለብስክሌት ስፖርት ዕድገት አስፈላጊውን ዕገዛ እንደሚያደርግ ተናግረዋል፡፡
ባለሃብቶች፣ የቀድሞ ዝነኛ ብስክሌተኞችና በዘርፉ ዕውቀት ያላቸው ስፖርተኞች ባላቸው ገንዘብና ዕውቀት ስፖርቱን እንዲደግፉም ጥሪ አቅርበዋል፡፡
በውድድሩ የተሳተፉት ብስክሌተኛ እንዳሉት፤ ይህን መሰል ውድድር መካሄዱ የርስ በርስ ፍቅርን፣ አንድነትና ለሀገር በጋራ ለመስራት መነሳሳት ይፈጠራል፡፡
በውድድሩ ሥነ-ሥርዓት የተገኙት የታማሚው ብስክሌተኛ እናት ወይዘሮ ኑሪያ አህመድ የድሬዳዋ አስተዳደርና ወዳጅ ጓደኞቹና በየደረጃው የሚገኘው ነዋሪዎች ላደረጉት ድጋፍ አመስግነዋል፡፡
የከዚራ አደባባዮችን ያካለለውና በርካታ ተመልካቾች የተከታተሉት የብስክሌት ውድድሩ ዓላማ ለረጅም ዓመታት ድሬዳዋ በብስክሌት ሲወክል ለነበረው አሁን በህመም ላይ የሚገኘውን ብንያም ደጀኔን ለማገዝ የተዘጋጀ ነው፡፡
በህክምና ላይ የሚገኘው ብስክሌተኛ ወደ ውጭ ሀገር ሄዶ ለመታከም 1 ሚሊዮን 700 ሺህ ብር እንደሚያስፈልገው የውድድሩ አዘጋጆችም አስታውቀዋል፡፡